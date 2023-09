Duro enfrentamiento entre Ángel de Brito y Alex Caniggia: el motivo

"A la chusma De Brito ya le pego con un desgano. Le duele la co... golosa porque yo siempre gano. Comentarista ensobrado que no banca un mano a mano. Me bloquean dos giles. Sin duda tienen vértigo en el a...", expresó Alex.

Ante semejante ataque, el conductor de LAM contestó con firmeza. "De desgano sabe su público, lo levantaron como a un nabo", remarcó Ángel, en referencia a Los desconocidos de siempre, el programa que tenía el mediático en El Trece.

Por último, el periodista y jurado del Bailando 2023 deslizó que Alex no deja de costear su estilo de vida con la fortuna de sus padres. "A vivir de los papis otra vez", sentenció.

Tremenda respuesta de Yanina Latorre a Alex Caniggia tras el duro comentario contra su hija Lola

Lola Latorre tuvo su debut esta semana en la pista del Bailando 2023, América TV, y en medio de su destacada performance Alex Caniggia lanzó un polémico comentario sobre la joven.

Fue desde Twitter donde la cuenta elejercitodelam mostró la imagen de la hija de Yanina Latorre y Diego Latorre en la pista y pidió a los seguidores las sensaciones de su baile.

El Emperador, como un usuario más de la red social, dejó su comentario bien picante como suele ser su estilo. "Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial", lanzó bien polémico el conductor.

Al enterarse de este comentario, Yanina no anduvo con vueltas y contraatacó con todo al mediático por chicanear a su hija, recordándole el tirante vínculo que mantiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"Avísenle a este maleducado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio", disparó la panelista de LAM.

Y luego se cruzó con una usuaria que cuestionó su mensaje: "Tener padres presentes no te hace superior", le marcó la mujer. A lo que Yanina Latorre retrucó: "Y quién dijo que es superior? Es amada, solo eso y muy educada. Defensora de nabos".

