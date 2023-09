Revelan el plan de Alex y Charlotte Caniggia para acercarse a su papá, Claudio Paul

Claudio Caniggia con Alex y Charlotte Caniggia.jpg

Al Pájaro le habría tocado su fibra íntima el sincericidio de Charlotte en su debut en el programa de Marcelo Tinelli. Allí, la morocha reconoció estar dispuesta a sanar el vínculo familiar junto a su hermano, si bien reconoció lo difícil que les estaba resultando. Es así que unas horas después, Claudio Paul dio el primer paso y comenzó a seguir a sus hijos en Instagram.

Claudio Caniggia comenzó a seguir a Alex y Charlotte en IG.jpeg

En tanto, desde el programa de Karina Mazzocco remarcaron que la mala relación que Mariana Nannis supo tener con su padres, hoy la estaría viviendo en carne propia con sus hijos, quienes decidieron soltarle la mano y acercarse nuevamente al hombre que ella demanda en la Justicia: ni más ni menos que su ex marido y padre de Charlotte y Alex.

El explosivo audio de una amiga de Mariana Nannis con una dura acusación

Mientras la relación de Mariana Nannis con sus hijos Alex y Charlotte pareciera ir de mal en peor, sobre todo después del desalojo del mellizo del departamento de Puerto Madero, en las últimas horas irrumpió en los medios una amiga de la ex de Caniggia, dejando al descubierto el histórico accionar de la mediática y el ex futbolista a la hora de hacerle frente a sus compromisos económicos, tal parece dejando un tendal de deudas.

Fue Soraya quien se comunicó con Luis Ventura en medio del aire de A la tarde (América TV), dejando expuesto el modus operandi de la rubia. “Caniggia y Mariana dejan debiendo en los mejores hoteles. Mariana nunca estuvo en la Argentina, nunca. Apenas puede salir de su casa”, fueron las primeras palabras que se oyeron desde el celular del periodista del programa de Karina Mazzocco.

“Yo ya tuve varias agarradas con ella. La conozco de la infancia, toda mi vida. A mí me llamaron del juzgado, otra vez para atestiguar, y lo voy a hacer por mi amiga, pero yo le digo la verdad y a ella no le gusta que yo le diga la verdad”, agregó contundente sobre la causa que Mariana Nannis le inició al Pájaro Caniggia por abuso sexual.

Y refiriéndose al ex futbolista, la mujer aseguró: “Él no tiene tanta plata como ella piensa. Bueno, que viva en una fantasía. Según Winograd, Burlando (ex abogado del ex delantero de la Selección) está desesperado porque no está viendo un peso de Caniggia”.

En tanto, Soraya finalizó su revelador mensaje asegurando: “Es muy común en ellos, tanto de Caniggia como de Mariana. Han dejado debiendo en hoteles... ella no es la misma. Se viene una gorda de verdad. Ella apenas puede salir de la casa. Tiene fobias, tiene un montón de problemas, y no puede dejar esa casa sola con el hermano que no está bien. Así que hay unos problemas terribles. Yo me estoy abriendo porque es una locura todo esto”.