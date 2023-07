Duro revés judicial para L-Gante: es inminente su traslado y su situación se complica día a día

Embed

El periodista fue contundente al referirse al presente de Elían. "La situación de L-Gante se está complicando día a día", remarcó.

En el ciclo de Pamela David, Gustavo Grabia también fue tajante sobre la situación del artista. "El 'por ahora' de Carlitos, te diría que es muy optimista para L-Gante... solo le quedan dos días. Recurrir a casación para que voltee el fallo de la cámara, otra instancia, y casación se toma tiempos muy largos. Y la otra es esperar casi un año, que se le venza la preventiva, si no hay juicio antes, y que lo dejen salir", concluyó.

L-Gante sería trasladado a una cárcel común

Este martes en DDM, el periodista Martín Candalaft anunció que L-Gante podría ser trasladado a una cárcel común. "La Justicia empezó a hacer los sondeos para ver la cárcel a la cual podría ir", reveló el columnista del programa de Mariana Fabbiani.

Embed

Juan Pablo Merlo, abogado del artista, advirtió que el traslado aún no es un hecho. "No nos podemos adelantar a algo que no pasó. Él no tiene la prisión preventiva. Entonces, no va a ir a un penal. Va a mantenerse en un DDI", explicó.

Por último, el letrado mencionó que pedirán que sea trasladado por pedido del cantante, que quiere estar en otra DDI, cerca a su domicilio, en zona oeste. "Vamos a solicitar su traslado a una alcaldía cercana al domicilio de su familia. Quilmes le queda bastante lejos a la familia de Elian", sentenció.