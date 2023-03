Cinthia Fernández fue lapidaria con Matías Defederico: "Las nenas no sienten su ausencia porque están acostumbradas"

Al ser consultada sobre si sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, sentían la ausencia del padre, a quien en algunas oportunidades ven y en otras no "según le convenga", la ex de Martín Baclini dijo unas palabras muy duras y tristes con respecto a la ausencia del progenitor de las niñas.

"Nosotras estuvimos toda la vida solas, las nenas están acostumbradas, es un tipo que si estaba estaba la mitad del día de joda, ellas no sienten su ausencia, obviamente lo quieren, es su papá y nadie va a impedir eso", dijo Cinthia desde un móvil en Escobar, donde vive con sus tres hijas.

Además, la panelista recordó el lamentable episodio que vivió en el barrio donde vive su ex y sus hijas practican los deportes: "Ese día no me lo voy a olvidar más, me prohibió ver a mi hija, me expuso y fue muy triste", cerró conmovida.

Cinthia Fernández reveló la fuerte frase que le dijo Matías Defederico cuando le contó que sus hijas querían jugar al fútbol

Luego de aquel furioso descargo luego de que sus hijas llegaran con piojos del colegio, Cinthia Fernández reveló una tremenda e inesperada frase que le dijo su ex, Matías Defederico, cuando ella le contó del deseo que tenían sus hijas de jugar al fútbol.

La panelista del ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, habló de los prejuiciosos dichos que su ex marido le manifestó cuando les dijo que Charis, Bella y Francesca querían practicar ese deporte.

“¿Al padre le gusta que jueguen? ¿Cúando van, juegan con el padre?”, le consultó Mariel Di Lenarda, teniendo en cuenta que Defederico fue futbolista profesional.

A lo que Cinthia Fernández admitió: “Yo me calenté por un comentario machista que hubo en Twitter que decía ‘era obvio, son tortas’ por jugar al fútbol. Todavía sigue existiendo gente boba como esta”.

Y ahí reveló: “La primera vez que le dije (a Defederico) ‘mirá que las chicas quieren jugar al fútbol’ su reacción fue ‘no, no, después se hacen tortilleras’”.

“Me lo dijo el padre, jugador de fútbol. Me dijo eso y ahora se le cae la baba. El fútbol es machista”, cerró Cinthia Fernández.