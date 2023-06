Eddie Fitte anunció su mejor noticia: "Hola Simona"

Simona, la beba de Eddie Fitte.jpg

"No creo que la vida regale nada, pero cuando das hasta el fondo, tarde o temprano devuelve seguro" expresó feliz Fitte junto a un puñado de postales de Simona a horas de haber nacido, a modo de bienvenida a este convulsionado mundo.

Y como no podía ser de otra manera, le agradeció a su compañera de ruta por este regalo de la vida. "Gracias Carolina por todo lo que pusiste. Hola Simona, no sé de que planeta los trae tu madre pero vos y Camilo me salvaron para siempre" fueron sus emotivas palabras tras las cuales muchos colegas y amigos felicitaron a la familia Fitte Schattner.

Fin de una etapa: Eddie Fitte renunció al Trece y TN

Fue allá por 2018 cuando Eddie Fitte presentó su renuncia a las emisoras El Trece y TN.

Según había trascendido cuatro años atrás, Fitte elaboró durante un tiempo largo la idea de alejarse un poco de la cámara y darle rienda suelta a su proyecto personal audiovisual, con mucha presencia en videos en redes sociales y distintas plataformas digitales.

Lo concreto es que a comienzos de octubre de 2018 Eddie presentó su renuncia a ambas emisoras del Grupo Artear, cuando estaba al frente del programa "De barrio" que salía por la señal de noticias TN.

Así, una vez consumada su renuncia, el periodista siguió adelante con su trabajo y proyecto personal con su productora audiovisual pero ya sin tanta presencia delante de cámara.