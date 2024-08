Edith Hermida defendió a Tamara Pettinato y aseguró que es el sostén de su familia: "Ojalá pase pronto"

"Yo ayer dije que a Tamara la quiero, no me parece la culpable de esta historia y no se le pega a nadie en el piso. Ella está pasando un momento crítico, especial, y yo la quiero. Ojalá que pase pronto", destacó en primer lugar.

Edith Hermida Beto Casella y Tamara Pettinato

Además, como parte del equipo de Bendita (El Nueve), dio su parecer acerca del supuesto enojo de Beto Casella con su compañera y expresó: “No sé si enojo Beto o no, eso se lo tienen que preguntar a él, aparte en Bendita tenemos libertad de pensamiento".

“Es una lástima lo que sucede, para mí Tamara es una chica buena, con una familia muy complicada, y que le da una mano a la madre, al hermano y a su sobrina. No vive como una millonaria, le cuesta pagar las cosas como a mí”, reconoció preocupada por su amiga.

Por último, hizo referencia puntualmente al video y planteó: “A ella no la votamos, no es funcionaria. El video a mi no me pareció tan extraño, ella es muy jodona, si supieran las cosas que me dice a mí, y las que yo digo, que sacadas de contexto pueden dar lugar a malas interpretaciones".

Edith Hermida Tamara Pettinato

El ácido chiste de Homero Pettinato sobre la polémica entre su hermana Tamara y Alberto Fernández

Anoche Homero Pettinato se presentó en el Movistar Arena junto al streaming de Olga, y sorprendió con un chiste acerca del escándalo que tiene a su hermana Tamara en el ojo de la tormenta por el video que se filtró con el ex presidente Alberto Fernández.

Mientras se escuchaban algunos gritos del público en apoyo al conductor, Homero decidió no mostrarse indiferente y reaccionó con el sentido del humor que tanto lo caracteriza.

“Yo sé por qué es todo este apoyo, pero la verdad prefería una hermana carpintera, que labure en una estación de servicio en la Ruta 9. La voy a visitar, está con los nenes, el marido, está todo bien, tranquilo", bromeó.

Y remató: "'¿Qué hiciste el finde? fuimos a ver Intensamente 2 ¡Mirá, qué bueno bro!'. Comemos unas albóndigas con arroz, bárbaro, no pasó nada '¿Conocés a algún presidente? No. ¡Bárbaro!'".

Como si eso fuera poco, también usó el sarcasmo con su hermano Felipe y sumó: “¿Y Feli en qué anda? Es contador público, martillero también..., ¡Bárbaro! ¿Dónde vive? En Carapachay, ¡bárbaro! vamos a verlo, lo visitamos". "La pu.. que lo parió, tengo una acidez acá", finalizó entre risas.