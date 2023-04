La novia de Alexis Puig insultó a Edith Hermida, amiga de Lola Cordero, e hizo una fuerte denuncia

"Sí, me comentó algo, pero no lo puedo contar. Sé cosas, pero forman parte de lo personal", arrojó Edith, entre risas, dando a entender que Lola no estaría contenta por el paso que Alexis está por dar con su novia.

Furiosa, Luciana compartió a través de sus stories de Instagram una captura de Edith hablando sobre ella y le dedicó un tremendo exabrupto.

"Supongo que las cosas que sabe son lo mucho que las amo y me aman las nenas. Porque si no tengo que pensar que Edith es una forra mentirosa", disparó, picante.

Alexis Puig

Alexis Puig hizo un fuerte descargo tras haber sido tildado de "mantenido" por el entorno de su ex, Lola Cordero

Tras haber anunciado su casamiento con Luciana Méndez, el periodista Alexis Puig, ex de Lola Cordero, se vio envuelto en un escándalo al haber sido tratado de "mantenido". En Intrusos, el programa conducido por Flor de la V, el columnista de espectáculos respondió a las acusaciones.

En el ciclo de América TV, el panelista Pablo Layus puso al aire un mensaje de voz que le envió Puig, en el que explicaba sus comienzos en la televisión. "Estoy sorprendido por las cosas que estoy escuchando. Yo trabajé en América por lo menos siete años antes de que Lola fuera a Intrusos. Cuando ella fue a Intrusos, a Rial le pareció buena idea que fuera cronista para hacer un juego con ella en el piso", detalló el periodista.

"Después, a Canal 9 entré porque me llamaron de la gerencia de noticias, ella trabajaba en artística. Ella nunca me consiguió ningún trabajo, y si lo hubiera hecho, lo diría. Si es verdad que cuando ella vino acá, no conocía a nadie, yo tuve que ayudarla y darle contactos, y está bien. Yo le presenté a Beto Casella y los primeros trabajos que tuvo como actriz se los conseguí yo también", continuó.

"Pero era porque yo era el local, es lógico. Si van a inventar, preferiría que no hablen del tema. Yo nunca le falté el respeto a nadie. Pueden preguntarle a mis compañeros la clase de persona que soy", concluyó en el audio.