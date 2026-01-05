Edith Hermida reveló cuándo fue la última vez que hizo el amor y sorprendió a todos

Embed

Luego, hizo una referencia sobre una entrevista que hicieron en ese mismo programa esa semana para ejemplificar su vida íntima. “Estoy bien, estoy contenta, estoy feliz. Casi virgen. Yo el otro día la vi a Florencia Peña que estuvo de invitada en el programa con Moria. Y al escucharla fue todo el sexo que tuve. Fue la cuota del sexo”, indicó, irónica.

Y Moria fue muy directa con respecto a lo que buscaba saber. “¿Y cuánto hace que vos no estás en horizontalidad con algún ser humano?“, preguntó. ”Más de dos años", dijo Hermida, frente al asombro generalizado de todos en el programa.

Entre risas y caras de sorpresa, los panelistas fueron por más y le consultaron a Hermida si practica “la autosuficiencia” a nivel sexual. “Autosuficiencia, ¡sí!“, arrojó, sin dejar dudas.

Cuál fue el duro mensaje de Edith Hermida a Beto Casella por su salida de Bendita

Hace unos días, Edith Hermida decidió compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Beto Casella por su despedida del programa Bendita que los aleja del ámbito laboral tras muchos años juntos.

"Es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita yo todavía no me lo creo. Siempre siempre te voy a desear lo mejor... Sos groso! Te quiero y ya te extraño!", indicó la panelista con una imagen junto al conductor abrazados y visiviblemente emocionados.

Y agregó a flor de piel junto a esa foto: "Nunca imaginé que las cosas se dieran así.. Pero la vida sorprende! Te quiero", sumando el sticker de I love you.

Por su parte, el conductor contestó el saludo de Edith Hermida con la misma foto desde su cuenta y expresó en la misma sintonía y con melancolía: "Gracias negra, yo también quiero lo mejor para vos".