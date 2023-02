El alarmante mensaje de Charlotte Caniggia en el día de su cumpleaños: "No sé si me pegaron los treinta años, pero..."

Charlotte Caniggia cumpleaños 1.jpg

Y a medida que fueron transcurriendo las horas, Charlotte fue compartiendo el paso a paso de la organización de su cumpleaños número 30. Pero en determinado momento, se la oyó a la melliza decir: “No sé si me pegaron los 30 años o qué, pero a mi me gusta relajarme, la tranquilidad y esta música… jazz”, mientras se oía música de fondo y compartió una encuesta sobre la cuestión.

Charlotte historia con música de Jazz.jpg

Claro que pasado el festejo, Charlotte Caniggia reapareció en sus historias virtuales mostrando su mano con una enorme taza de café y saludando a su fandom. “Buenos días gente hermosa. ¿Cómo están hoy?” escribió, y agregó filosa: “Sobró un montón de pastel porque estaba re anti este cumpleaños”.

Charlotte Caniggia día después del cumpleaños IG.jpg

La tremenda confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con sus padres: "Solo me hablan para..."

En medio de sus vacaciones eternas, Charlotte Caniggia siempre se las ingenia para llamar la atención, tal como una verdadera influencer.

Es por eso que unos días antes de su cumpleaños, la melliza de Alex Caniggia volvió a ser noticia por una tremenda confesión de su intimidad más extrema. "Estoy con muchas ganas de contarles sobre mi así que pregunten" anunció Charlotte en su cajita de preguntas virtuales de Instagram.

Fue allí, entre las muchas consultas que le llegaron, que la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia eligió responderle con una honestidad brutal a un usuario que le preguntó puntualmente: "¿Te llevás bien con tus papás?".

Charlotte Caniggia con sus padres años atrás.jpg Charlotte Caniggia junto a sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, antes de su escandalosa separación.

"No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos" comenzó respondiendo directa. "Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", agregó con un dejo de tristeza en sus palabras.

Pero eso no fue todo, porque también confesó lisa y llanamente: "Así que no me hablo con ninguno de los dos". Al tiempo que concluyó, casi como sacándose un peso de encima, "Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".