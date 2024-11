La sincera confesión de Julián Serrano sobre su relación con su ex, Oriana Sabatini

"¿Con Oriana Sabatini, tu ex, nunca más volviste a hablar?", le consultaron al influencer. "Nunca más nos vimos en persona. No nos cruzamos más. Por mensajes, sí. Piola, buena onda", contó Serrano.

El muchacho reveló también la saludó por su boda con Dybala. "Le envié un mensaje. La gente se crea películas enormes pero, de verdad, está todo bien. Que el vínculo de pareja no haya funcionado, no significa que esté todo mal. Yo tengo la mejor con todo el mundo y cero resentimiento con nadie", detalló.

Aunque estuvo un tiempo en pareja, Julián está nuevamente soltero y su tiempo lo enfoca en su carrera.

La decisión radical de Julián Serrano tras las duras críticas a su posteo por la muerte de Liam Payne

El 16 de octubre pasado, tras conocerse la trágica muerte de Liam Payne en Argentina al caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba, insólitamente Julián Serrano se lamentó desde su cuenta de X el destino fatal del ex One Direction, pero de una manera completamente autorreferencial.

En aquel mensaje, Serrano recordaba al cantante inglés expresando: “Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños. Que en paz descanse”, lo que hizo que desde ese momento y durante varios días recibiera una catarata de críticas letales.

TW Julián Serrano por la muerte de Liam Payne.jpg

En su perfil de X se multiplicaron comentarios como “No sos el centro del mundo” o “Pensar que yo era fanática tuya, qué vergüenza”, al tomar como una falta de respeto hacia el cantante fallecido su mensaje.

Así fue que al cabo de cuatro días, Serrano regresó a su cuenta de X y, harto de tanto comentario agresivo hacia él, tomó una drástica decisión que comunicó junto a una fotografía suya.

“Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X”, escribió el domingo en su perfil, a modo de despedida. ¿Será definitivo?