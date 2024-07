El amuleto de Bautista para la final de Gran Hermano

Embed

Bauti se siente confiado, pero además cuenta con un amuleto muy especial. El muchacho tiene una imagen de su novia, Denisse González, que guarda como un tesoro para que le dé suerte en esta etapa del juego.

"Esta foto la saqué de una actividad. No me dejaban quedármela, me la sacaron, pero se la pedí", contó el uruguayo, mientras mostraba en una de las cámaras la imagen de la ex GH.

Alerta y preocupación por la ausencia de Cata de Gran Hermano tras una fuerte denuncia

El domingo en Gran Hermano, en la última gala de eliminación antes de la final, Catalina Gorostidi estuvo ausente. Su ausencia generó preocupación entre sus fans.

En su cuenta de Twitter, la médica pediatra explicó por qué no fue al estudio. "Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", expresó.

Cata también faltó a Se Picó, el programa que conduce Gastón Trezeguet en República Z. "Lo único de lo que hablan en el chat es de Cata. Cata no va a estar durante esta semana", contó el ex GH.

Pese a la insistencia de parte de los fans, el analista no expuso la razón detrás de la ausencia de su compañera. "No tiene que ver con nosotros, nos excede ampliamente. Eso es lo único que podemos decir al respecto", sentenció.