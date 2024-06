El análisis y sorpresiva sugerencia de Bautista a Martín Ku sobre Furia y su hermana Coy en Gran Hermano

"La única persona que sí o sí está en placa es Furia. Entonces si nosotros le damos ese premio a Furia, nos sacaríamos ese problema de encima porque ella está fulminada igual", le dijo Bautista al Chino, quien lo escuchaba atentamente.

"Están haciendo así: 'tomen un comodín para la final y cáguense a trompadas entre ustedes'. ¿Entendés? Eso es macabro", lanzó el uruguayo sobre esta posibilidad de viaje que se planteó en el reality.

Embed

"¿Furia qué gana? El beneficio de bajar a alguien, ese es el cabo que no me cierra. No hay criterio para hacerlo, ese es el tema. Es para hacer quilombo cien por ciento", continuó.

"Justamente nada de esto es democrático", siguió en esa línea el Chino. "Si en definitiva, vamos a ir todos a placa, que se quede con el premio y no nos cagamos a tiros entre nosotros y listo", le marcó Bautista.

Y siguió su análisis: "Esto lo hacen para armar quilombo entre nosotros pero si en definitiva, vamos a ir todos a placa, que se quede con el premio y no nos cagamos a tiros entre nosotros y listo".

"No quiero que por eso que nos dan para pasar a la final nos agarremos de los pelos porque no hay un criterio a seguir", finalizó Bautista su estrategia, a la cual Martín Ku coincidió.

bautista chino gran hermano.jpg

Coy le habló de estrategia a Furia en Gran Hermano y rompió todas las reglas de aislamiento: el polémico video

La visita de los familiares de los participantes a la casa de Gran Hermano 2023, Telefe, ya generó la primera gran polémica con una charla al límite de Coy con su hermana Furia.

Distendidas en la cocina, Georgina Coy Scaglione le habló a Juliana puramente de estrategia y lo que se ve desde afuera, quedando al borde de romper todas las reglas de aislamiento con información externa.

En las rede sociales esto no pasó inadvertido y desde X se pidió al instante la salida de la hermana de Furia por todo lo que contó a apenas unas horas de ingresar a la casa.

“Vos podés seguir jugando de formas divinas: disfrutar, cantar, lo que vos quieras hacer. Ya la estrategia... ya la gente te conoció bolu... O sea, a todos por igual. Todos saben, quien es Emma, Bauti, el Chino. En su mente es abstracto”, le aconsejó polémica Coy a Juliana Scaglione.

Y agregó más datos de lo que se ve afuera mientras Furia la escuchaba atentamente: “Nosotros sabemos quiénes son cada uno. Viste que cuando entré Bauti me dijo: 'Ya te conozco, conozco a tu familia, todo' . ¿Vos por qué pensás que yo y todas las personas que estamos acá no sabemos quiénes son ustedes? Ya está”.

Los fanáticos del reality se unieron rápidamente en X y exigen su inmediata salida de la casa de GH por toda la información que le dio Coy a Furia de lo que se ve desde afuera. Veremos si habrá sanción o no por parte del Big.