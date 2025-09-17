El angustiante mensaje de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: "Se vienen tiempos difíciles"

El pasado viernes viernes 12 de septiembre, Thiago Medina tuvo un fuerte accidente al momento que circulaba en su moto por la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, y fue embestido por un auto.
La ex Gran Hermano, Daniela Celis, volvió a referirse al difícil momento que atraviesa con el delicado estado de salud de Thiago Medina.
Desde ese momento, el ex Gran Hermano está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en un estado crítico. Su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis no deja de pedir cadena de oraciones, y ahora reveló cómo vive estos días.
A través de sus redes sociales, Daniela compartió un nuevo comunicado para brindar información sobre la evolución del complicado cuadro que atraviesa Thiago Medina.
En cada uno de ellos pide el apoyo de sus seguidores a través de rezos y cadenas de oraciones, mientras ella lo visita en el hospital. Este martes por la noche, la ex Gran Hermano dejó un doloroso mensaje para contar cómo atraviesa esta situación.
"Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas. Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente, y energía están con vos, en cada segundo del día", escribió Daniela junto a una imagen en la que se la puede observar ingresando a una Iglesia.
Y luego agregó: "Cada parte médico, se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras no me siento sola". Por último, agradeció el apoyo que recibe en estos momentos y anticipó que "se vienen días difíciles pero siempre con fe".
El martes 16 de septiembre se difundió un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el que se detalla cómo evoluciona la salud de Thiago Medina tras el fuerte accidente en moto que sufrió el viernes pasado.
El informe médico señala que el ex Gran Hermano "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado".
El documento agrega además que "el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI", y confirma que "se encuentra estable y con pronóstico reservado".
Se espera un nuevo parte médico para este miércoles, mientras tanto la familia de Thiago mantiene el pedido de cadenas de oración por su pronta mejoría.