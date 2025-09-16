Evangelina Anderson juega al misterio tras ser vinculada con Leandro Paredes: ¿con quién tuvo una cena especial?

En las imágenes que subió a su feed de Instagram se la ve sonriente y con mucho glamour disfrutando de su salida y en una de las fotos se la ve acompañada por otra mujer que sería su amiga y asistente que la acompaña a todos lados, quien seguramente le tomó las fotos sola.

Apenas se ve el brazo de la otra persona al momento de brindar y todo apunta a que sería su amiga. "La combinación perfecta", indicó Evangelina Anderson en el posteo, que se llenó de comentarios a puro elogio de sus fans virtuales por su figura y belleza.

Cabe recordar que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en agosto de 2025 después de 17 años juntos y tres hijos, Bastián, Lola y Emma.

"Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio.Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes, ni los periodistas, nadie va a pensar en ellos. Entonces, yo no hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos", decía la modelo ante las cámaras de Intrusos (América Tv) a fines de agosto al confirmar su ruptura con el ex futbolista de River Plate.

evangelina anderson cena acompañada 2

evangelina anderson cena acompañada 3

El drama que vive Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis y los rumores de Leandro Paredes

Evangelina Anderson rompió el silencio en una conversación que mantuvo con Karina Iavícoli y habló sobre el mal momento personal que atraviesa tras separarse de Martín Demichelis y enfrentó las versiones que la relacionaron al futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina, Leandro Paredes.

La panelista de Intrusos (América Tv) comentó que la modelo no quiso salir al aire y le confió en privado las razones ya que "cuando se estresa demasiado se queda sin voz y que actualmente no puede hablar. Que no la está pasando nada bien y que le genera impotencia cuando inventan tantas cosas".

Y contó la particular situación familiar que vive: "Dijeron que me fui de viaje por el escándalo (de las rumores con Paredes) pero la realidad es que mi mamá sufrió un ACV, estuvo mal y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje todos juntos para celebrarlo".

"Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él. Esto me pone muy mal. Jamás saldría con un hombre casado porque no está en mí, no es algo que me interese para mi vida. Les pido que no mientan más", volvió a decir sobre Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante desde 2017 y tienen tres hijos.