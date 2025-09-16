A24.com

El picante cruce de la China Suárez con un hincha turco que desató todo tipo de reacciones

La China Suárez estuvo en la tribuna junto a sus hijos para alentar a Mauro Icardi en un nuevo partido del Galatasaray, pero a la salida protagonizó un momento incómodo que no pasó inadvertido. Mirá.

16 sept 2025, 10:46
Mientras Eugenia China Suárez continúa afianzando su vida en Estambul junto a Mauro Icardi, y ahora con sus tres hijos quienes incluso ya comenzaron a estudiar el idioma turco, lo cierto es que el fin de semana la actriz acompañó a su pareja en su regreso oficial como titular del Galatasaray tras su larga recuperación física como consecuencia de la lesión en una de sus piernas por la que debió operarse en noviembre pasado.

Y como no podía ser de otra manera, Mauro selló su regresó futbolístico marcando un gol, algo que fue festejado tanto por la actriz como por los hinchas del equipo turco.

En tanto, unas horas después del partido se viralizó un curioso video que muestra a la actriz argentina interactuando con los hinchas de aquel país y defendiendo a capa y espada los colores de la camiseta de Galatasaray frente a fanáticos de un club contrario.

Así las cosas, en las imágenes que no tardaron en dar la vuelta al mundo gracias a la inmediatez de la virtualidad, aparece Eugenia China Suárez caminando por la calle, cuando de repente un hincha de un club contrario al de Mauro Icardi se acerca para gritarle en inglés "El Fenerbahçe es el campeón".

La actriz argentina, ya familiarizada con el idioma, entendió perfectamente la chicana y no dudó en responderle fiel a su estilo picante y con estilo. "El Galatasaray es campeón", deslizó la novia de Mauro Icardi al tiempo que negaba con los dedos en medio de un irónico gesto.

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido no pudo contenerse y, a sabiendas de que era el centro de las miradas de todos los presentes en la vía pública, Eugenia Suárez le dedicó el clásico gesto que hace Mauro cada vez que marca un gol. Así, juntó sus manos y las apoyó debajo de su cabeza como si estuviera durmiendo, en una clara señal de irónica y altiva respuesta.

Como era de suponer, el gesto de Eugenia comenzó a circular en las redes sociales en cuestión de minutos, donde dividió las opiniones de los internautas. Mientras que sus seguidores bancaron su reacción, sus detractores la destrozaron.

"Es una auténtica reina", comentó entonces uno de los usuarios que compartió las imágenes mientras que otro la cuestionó duramente al asegurar: "Cree que queda épico y solo da vergüenza ajena".

China Suárez haciéndolo el gesto de Mauro Icardi a un hincha turco

Los videos de los hijos de la China Suárez aprendiendo turco

En las últimas horas, la China Suárez llamó la atención de sus seguidores al mostrar cómo sus hijos —Rufina, Magnolia y Amancio— comienzan a acercarse al idioma turco durante su estadía en Estambul.

La actriz publicó en sus historias de Instagram una serie de grabaciones donde se ve a los chicos ensayando números y palabras en turco. En una de esas secuencias aparece Rufina, la hija que tuvo junto a Nicolás Cabré, contando con alegría: “Hasta acá puedo contar en turco”, expresó sonriente antes de animarse a enumerar hasta llegar al veinte.

En otra parte de los videos, la China decidió jugar con Amancio, el hijo que comparte con Benjamín Vicuña. “Ahora te toca a vos, Aman”, se escucha decirle. Luego le consulta: “¿Cómo se dice ‘hola’?”. El niño contesta, pero la respuesta no era la esperada y ella, con dulzura, lo corrige entre risas: “No, eso significa cuatro”.

Finalmente, Magnolia también tuvo su momento frente a la cámara. La pequeña se sumó a la dinámica y dejó ver cómo pronuncia algunas palabras en turco, mostrando la manera en que los tres hermanos se van adaptando poco a poco a esta etapa fuera de la Argentina.

