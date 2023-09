El angustiante momento que vive Cata de Gran Hermano

Y agregó: "A varios participantes se le ha dado una mano para recuperar y conmigo en especial no estaría pasando, obviamente me re complica por una cantidad de cuestiones. Nosotros hemos participado de un programa que ha tenido muchísimo rating y es una pena que no puedan darte una mano. Yo no infringí ninguna regla de Instagram pero no hay forma, he intentado por todos los medios y jode un poco".

Siguiendo con su descargo, profundizó en sus proyectos personales que se veían afectados por no poder tener una difusión en redes sociales y explicó: "Pasó mucho tiempo y a mi me complica mucho. Más allá de la gente que tenía y me seguía, que veía mis historias y mis cosas, gente que a uno lo quería como participante y estaba bueno todo eso, me servía muchísimo para promocionar mi emprendimiento de peluquería canina".

"Veo que por ahí hay cuentas donde se hace cualquier cosa y no pasa nada. Pero después uno que trata de hacer las cosas por derecha y bien lo re complican, así que tengo un dejo de tristeza y enojo, pero bueno, ahora estoy haciendo uno de respaldo hasta que pueda recuperar el mío”, aseguró.

Nuevo Instagram de Cata GH

El presente laboral de Cata luego de Gran Hermano

En cuanto a sus proyectos actuales, la ex participante detalló: "Ya instalé mi local y mantenía siempre a los seguidores a través de ese medio, les iba contentado el día a día de las cosas que iba haciendo, me servía en lo laboral. Y después, por otra parte, estoy trabajando en un canal local acá en Paraná, Canal Once, en un programa que se llama El Ventilador, está muy bueno y es de interés general. Un aprendizaje súper importante para mi, también lo quería compartir por las redes y se me complicó".

“Yo creo que la gente se pregunta qué harán otros participantes que no estamos en Telefe o en otro programa, pero también hay vida en otras provincias. Acá en Paraná yo estoy trabajando en los medios así que creo que estaría bueno mostrar eso, que no pasa solo por los medios de Buenos Aires como Telefe o América que tiene el Bailando. Cada uno se va abriendo camino como puede”, reflexionó.

"En mi caso instale mi peluquería que me está yendo re bien gracias a Dios y gracias al esfuerzo del día día con todas las dificultades que atraviesa el país y trabajando en los medios televisivos", cerró.

Cata Gran Hermano

El furioso descargo de Cata tras sus picantes dichos sobre Gran Hermano 2022: "No busqué caerle bien a todos"

En una entrevista con PrimiciasYa, María Laura Álvarez lanzó fuertes declaraciones sobre la producción del reality de Telefe, Gran Hermano 2022. "Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes... Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido", expresó.

Las declaraciones de Cata, como le decían en la casa, provocaron una enorme repercusión. En las redes, la ex GH recibió todo tipo de comentarios, algunos usuarios le dieron su apoyo y otros la criticaron.

Ante los cuestionamientos, María Laura remarcó su postura: "La nota fue una reflexión. Yo, gracias a esto, me estoy construyendo mi local, ni loca vivía de los medios. No es algo que me gusta. Esto me sirve solo para crecer en lo mío, como estoy haciendo".

La ex GH se dirigió a un hater, que no empatizó con su descargo. "Si en vos no generé nada, no es mi problema. Yo no busqué caerle bien a todos. Y me banco cualquier cosa que pueda opinar una NN, porque eso sos vos para mí, pero sí con mi hija no se pueden meter, eso es una falta de respeto, pero bue... Solo alguien decadente puede hablar de la salud de mi hija", sentenció.

En diálogo con este portal, Cata resaltó que considera que ya no es funcional para el reality y, por eso, hoy no está en los diferentes programas de Telefe. "Somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les servíamos de la misma manera, pero ya no", finalizó.