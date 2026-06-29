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ESCÁNDALO

La mujer del Turco García perdió el control en Gran Hermano tras cruzarse con Nenu López: "¡Estás mal de la cabeza!"

Mariela Prieto protagonizó una feroz pelea con Nenu López en la cocina de Gran Hermano. Todo terminó con gritos, insultos y un explosivo: "¡Estás mal de la cabeza!"

29 jun 2026, 17:58
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nenu lopez y mariela gh
nenu lopez y mariela gh

En Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), la cocina volvió a transformarse en escenario de un escándalo. Esta vez, Mariela Prieto, mujer del Turco García, protagonizó un fuerte cruce con Nenu López por una discusión culinaria que terminó a los gritos.

"Calmate un poco", le dijo Nenu. La respuesta de Mariela fue inmediata: "Yo con vos no hablo más. Vos sos una mentirosa. ¿Una vez sola te hice panqueques?". "Sí", contestó Nenu. La tensión escaló cuando Prieto retrucó: "Estás mintiendo. Devolvé los ocho huevos".

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La acusación encendió la mecha. Nenu se defendió: "Yo no me comí ocho huevos. ¿Me estás jodiendo, Mariela? A mí no me hables así. Con la coreografía te ayudé en todo". Prieto, sin bajar el tono, replicó: "¿Qué tiene que ver?". Y Nenu insistió: "No, valorás nada. Y a la gente que te cocina, no la defendés. Defendés a otra persona...".

Mariela contraatacó: "Te estuve defendiendo una hora. Una hora". Pero lejos de calmarse, Nenu explotó: "Siempre te la agarrás conmigo, ¿pendeja de mierda? Pendeja de mierda, serás una vieja de mierda". La tensión se volvió insostenible. "Listo. Pero vos sos una mentirosa que cuando se te da la gana comés el panqueque que yo te hago y los huevos que comés te los hago yo", disparó.

El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Nenu se acercó cara a cara y gritó: "No me gritás más, qué te pasa. Estás mal de la cabeza". La cocina se convirtió en ring improvisado y la convivencia volvió a quedar al borde del colapso.

Qué dice el audio que Yanina Latorre filtró del Turco García a su amante

La irrupción de Melisa Anzoátegui, quien reveló en PrimiciasYa que había tenido un vínculo con el Turco García, generó un verdadero revuelo y abrió dudas sobre el presente sentimental del exfutbolista. La incógnita que comenzó a circular es si sigue en pareja con Mariela Prieto, quien permanece dentro de la casa de Gran Hermano, aislada y sin acceso a lo que sucede afuera.

La mujer que fue pareja de la Hiena Barrios aportó más detalles sobre ese mes cargado de encuentros. Según relató, compartieron salidas, fotos y noches en distintos boliches. Con rapidez, la noticia se expandió y fue replicada por diversos medios.

Además, Anzoátegui no ocultó que la relación avanzó hasta el plano íntimo. “Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad”, afirmó. El tema cobró mayor repercusión en Sálvese quien pueda (América TV), donde se difundió un audio de tono erótico que García le había enviado.

"Dale, bonita. Yo también tengo unas ganas de estar acá así. Estoy solito. Hacerte cucharita, abrazarte, después despertarme y hacerte el amor", se escucha decir al Turco, con su voz característica y rasposa.

     

 

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