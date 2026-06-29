La mujer del Turco García perdió el control en Gran Hermano tras cruzarse con Nenu López: "¡Estás mal de la cabeza!"

El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Nenu se acercó cara a cara y gritó: "No me gritás más, qué te pasa. Estás mal de la cabeza". La cocina se convirtió en ring improvisado y la convivencia volvió a quedar al borde del colapso.

Qué dice el audio que Yanina Latorre filtró del Turco García a su amante

La irrupción de Melisa Anzoátegui, quien reveló en PrimiciasYa que había tenido un vínculo con el Turco García, generó un verdadero revuelo y abrió dudas sobre el presente sentimental del exfutbolista. La incógnita que comenzó a circular es si sigue en pareja con Mariela Prieto, quien permanece dentro de la casa de Gran Hermano, aislada y sin acceso a lo que sucede afuera.

La mujer que fue pareja de la Hiena Barrios aportó más detalles sobre ese mes cargado de encuentros. Según relató, compartieron salidas, fotos y noches en distintos boliches. Con rapidez, la noticia se expandió y fue replicada por diversos medios.

Además, Anzoátegui no ocultó que la relación avanzó hasta el plano íntimo. “Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad”, afirmó. El tema cobró mayor repercusión en Sálvese quien pueda (América TV), donde se difundió un audio de tono erótico que García le había enviado.

"Dale, bonita. Yo también tengo unas ganas de estar acá así. Estoy solito. Hacerte cucharita, abrazarte, después despertarme y hacerte el amor", se escucha decir al Turco, con su voz característica y rasposa.