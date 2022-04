El anuncio más esperado de Rocío Marengo sobre la maternidad

Lo cierto es que el domingo por la noche, Rocío Marengo respondió algunas consultas de sus seguidores en Instagram y en una de ellas dio detalles aún más precisos sobre la maternidad, y adelantó: “En unos días tendremos novedades".

rocio marengo 1.jpg

"Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila”, agregó la rubia.

Otro usuario le preguntó si "se siente chilena", dado que trabajó muchos años allí. Y ella respondió: "Nunca se me pegó la tonada! Se me re nota que soy Argentina! Igual soy feliz en los dos países! En los dos tengo mi mundo! Cachai? Jaja".

En cuanto a si tendría cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido erótico en la que ya se sumaron varias famosas, Rocío lo descartó de plano: "No! Ninguna posibilidad!". Y dijo cuáles son sus seis cualidades: "Trabajara, sincera, familiera, honesta, responsable, sana".

rocio marengo.jpg

Rocío Marengo habló a pleno sobre su deseo de ser madre

Rocío Marengo, quien hace unos meses dejó en claro que quería ser feliz desde las redes sociales en un profundo mensaje, manifestó desde hace tiempo en público su deseo de ser madre y cumplir así un sueño que tiene desde hace tiempo.

en charla con revista Pronto, la modelo reveló que este año va a buscar un bebé y que llevará un apellido que no es el de su pareja de hace ocho años, Eduardo Fort.

"Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado", indicó la rubia.

Y remarcó: "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo".

"Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", añadió Rocío Marengo.