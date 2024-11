El audio más furioso que pone en peligro el romance de Wanda Nara y L-Gante: "Patada en el..."

En ese sentido, ante la consulta de Pampito del ciclo Intrusos, América Tv, la ex empleada de Wanda apareció nuevamente en escena y fue categórica al referirse a la mediática y el romance con el cantante de cumbia 420.

Embed

"Por favor no le crean mas a Wanda Nara, todo mentira lo que dice. Todo porque no está él (por Icardi), acordate de mi que le pega una patada en el or.. a L-Gante y lo deja", lanzó picante.

Y dejó en claro: "Con Maxi (López) hizo lo mismo, todo verso. Él(Icardi) siempre se ocupó de los tres hijos de Maxi, no les va a faltar nada porque él se muere por sus hijas".

"Son todas mentiras, ¿todavía la prensa le cree todo lo que dice? Yo no le creo pero ni mier... No le creo nada, no me pagó un peso", siguió enfurecida.

"Por mi que Dios la ayude pero no le crean porque todo lo que dice es una sinvergüenza", finalizó durísima la ex empleada contra la conductora.

wanda nara carmen ex empleada.jpg

La grave situación de Mauro Icardi que roza a Wanda Nara en medio del romance con L-Gante

Mauro Icardi tuvo quizás su peor semana después de que Wanda Nara confirmó su relación con L-Gante y ahora se suma una dura noticia en su carrera futbolística por una grave lesión que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas.

El delantero argentino debió ser retirado en camilla en el partido que el Galatasaray le ganó al Tottenham 3-2 por la Europa League a pocos minutos del final y luego de los estudios médicos se confirmó el peor diagnóstico.

“En los exámenes de resonancia magnética realizados se detectó una rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de nuestro futbolista Mauro Icardi, lesionado en el partido del Tottenham de la cuarta semana de la UEFA Europa League”, informó de manera oficial el club turco.

El propio Icardi también dejó un mensaje en Instagram tras confirmar la dura noticia: "Después de realizar los estudios esta mañana se confirmó la peor noticia. Rotura de ligamentos cruzados y menisco. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray. Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta".

Lo cierto es que esta lesión le demandará una recuperación de unos ocho meses e intervención quirúrgica que se realizará en los próximos días.

En este sentido, Mauro Icardi habría propuesto hacer la rehabilitación correspondiente en Argentina para estar cerca de sus dos hijas, Isabella y Francesca, y por consiguiente de la madre de las niñas, Wanda Nara.

En Turquía le dan mucha importancia a las recuperaciones de las lesiones graves como estas y habrá que esperar para saber dónde hará finalmente el periodo de recuperación del futbolista.