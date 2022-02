El calvario que vive Sebastián Domenech por la denuncia contra su ex en los medios.

Ahora, Domenech indicó que la Justicia lo multó por haber expuesto el caso en los medios.

"La 'justicia' que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme", sostuvo el periodista en su cuenta de Twitter.

Domenech señaló también que nunca recibió ninguna multa por las veces que faltó a las audiencias de revinculación. "De hecho, jamás le impusieron multa ni nada a la otra parte en cada revinculación a la que faltó para así poner sus palos en la rueda", agregó.

Por último, el periodista mencionó que no hará más declaraciones públicas sobre el caso por el temor a nuevas multas. "Si no publico más es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas. Pero no le tengo miedo a esta acusación porque esto no es un 'desacato', es mi lucha para recuperar el vínculo con mis hijos. El tiempo pasado ya lo perdimos para siempre", sentenció.

"¿Te acordas la última vez que los viste?", le preguntó Luciana Geuna. "Sí, en situaciones límites, en intentos de revinculación. La última vez fue antes de la pandemia. En esa oportunidad, mis papás les llevaron regalos y los chicos revolearon los juguetes que les dieron sus abuelos. Los psicólogos se dieron cuenta que los chicos tenían una violencia contenida y que estaban 'adiestrados' por la otra parte", manifestó.

Por último, el periodista señaló por qué cree que la Justicia no toma una fuerte determinación. "Lo que pasa es que no puede decir 'que vayan con Domenech'. Y vos no podes agarrar de los pelos a los nenes y traerlos. Además, si les preguntás, ellos no quieren. No quieren porque tienen miedo de decir que quieren venir conmigo", sentenció.