El cariñoso comentario de Flor Jazmín Peña a Nico Occhiato en redes que confirmaría el romance

“Sí, yo soy la boluda que le saca las fotos en las que después comentan ‘amiga de Flor Jazmín no soy’, jajaja”, escribió ella, dejando al descubierto que viajó allí con Occhiato. flor jazmin peña.jpg De inmediato, los seguidores de Nico en Instagram comenzaron a remarcar estas palabras de Jazmín Peña y dejaron sus sensaciones sobre el romance que cada vez parece estar más cerca de confirmarse en público pese a que los dos evitan referirse por el momento al tema. “Ochiamin es real”, “¡Ah, confirmá tranqui!”, “Lo sabíamos, no más preguntas, señor juez”, “Y esto lo tomo como una confirmación”, “¡Ah bue, los amamos!” y “Los vi hoy en Pinamar, superdulces. Todos queremos que ya formalicen”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios al guiño de Flor a Nico. ¿Hay amor o solo muy buena amistad? nico occhiato flor jazmin peña comentario.jpg La angustia de Nico Occhiato tras sufrir un robo en su casa: "Se llevaron..." El conductor

Nico Occhiato preocupó a la audiencia deal contar que fue víctima de un robo en su casa durante el fin de semana.

Según relató en el programa, él se encontraba en Pinamar durante el robo y se encontró con la escena al regresar del viaje. “Lo voy a contar porque estoy medio bajón. Me robaron el fin de semana, entraron en mi casa", explicó.

Lo cierto es que el programa se encontraban festejando el aniversario de la final del Mundial Qatar 2022 y por eso Nico quiso ir de frente con su situación, antes de que sus seguidores noten algo extraño en su ánimo.

"Si me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir pero van a pensar que me pasa algo y tuve un día raro”, aseguró. “Me pasó eso, entraron a robar, un mal momento. Lo encerraron a Carlitos (su perro) en un lugar y no le hicieron nada por suerte, pero bueno, se llevaron algunos de valor", concluyó.