El cariñoso gesto de Zaira Nara hacia Pedro Alfonso en medio de su distanciamiento con Paula Chaves

Así las cosas, en las últimas horas Pedro realizó un divertido posteo en su cuenta de Instagram donde mostró a sus tres hijos tomados de la mano y abrazados con una emotiva canción, pero luego lo unió con un detrás de escena donde expone que el les daba las indicaciones.

"Fijan que se quieren al menos un poco", "Se ganaron el postre", fueron algunas frases del actor en el video. Siguiendo con la ironía, en la descripción escribió: "De pronto encontré este momento tan lindo y tan genuino"

Eso generó más de 40 mil likes y más de mil comentarios, entre los cuales el que más llamó la atención fue el de Zaira, que un gesto de buena onda reaccionó: "jajajajajajajajaj llorooo". Cabe destacar, que su comentario recibió un like de Pedro.

Comentario de Zaira a Pedro

El enojo de Pedro Alfonso al enterarse que Paula Chaves no estará en Bake Off: "Dolió"

Este año el reality de Bake Off vuelve a la pantalla de Telefe pero se desató una gran polémica cuando el canal confirmó que esta edición la conductora será Wanda Nara y no Paula Chaves, quien estuvo al frente del programa por dos temporadas.

Lo cierto es que la modelo admitió que le dolió el manejo que tuvo el canal con ella, y raíz de esto, Pedro Alfonso fue consultado sobre la situación y se mostró muy disgustado por el trato hacia su mujer.

"Dolió en el sentido que era un programa que ella disfrutaba hacer. Era un poco lógico porque hace un tiempo que no estaba contratada por ellos así que un poco se veía venir", aseguró el actor en una nota para Intrusos (América).

Luego le preguntaron si había alguna molestia con Wanda y pero él explicó las cosas pasaban por otro lado. "Cero, además Wanda es de Telefe. El tema era no hacerlo ella, después quien sea es lo mismo. Dolió eso y enterarse así de la nada", respondió.

"Yo creo que ellos sabiendo mucho de esto, sabían que iba a hacer un ruidito. Entonces, capaz, avisarle antes hubiese para mi sido lo más prolijo. También es porque había buena relación con ella, y creo que la hay. Yo opinó como marido y corriéndome de como es todo esto", continuó.

Y concluyó: "Yo me enojé más que ella, se me salió la chaveta un poquito, pero porque la vi medio angustiada. Y me parece lógico, cuando a uno le gusta hacer algo y no lo vas a hacer más, te molesta y está bueno decirlo".