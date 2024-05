Zaira Nara rompió en llanto durante una entrevista al hablar de su angustia más profunda: el video

Claro que inmediatamente, ya sensibilizada al extremo, Zaira Nara explicó: "O sea hoy estoy separada... ay, voy a llorar me muero", y admitió “Estoy separada y me cuesta mucho”, ya sin poder contener el llanto mientras Maru la tomó de la mano para contenerla.

Zaira Nara y Maru Botana - captura.jpg

“Es como que entro acá y veo el ruido de los chicos y me falta eso”, confesó la hermana de Wanda con sus emociones a flor de piel, ya que pocas veces habla públicamente de sus hijos de 8 y 4 años, fruto de su relación con Jacob Von Plessen de quien se separó en septiembre de 2022.

Asimismo, ya intentando reponerse, Zaira le confió a su entrevistada que cuando visitó la casa de Pampita para este mismo ciclo de entrevistas, le preguntó a Ardohain cómo se organizaba con sus hijos estando separada: “Me dijo algo con lo que me sentí muy identificada que fue ‘nunca te acostumbrás, no te acostumbrás a tener que compartirlos’”.

Zaira Nara con Jacob Von Plessen y sus hijos.jpg

Fue entonces que Nara reflexionó completamente sincera frente a Maru Botana: “Uno es muy egoísta, pero realmente pensás ‘son míos mis hijos, ¿por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo?’ Es muy duro”. “Pero, por otro lado, no hay nada más lindo que tus hijos tengan un papá presente, y puedan también crecer en el lugar donde está el papá. Es muy importante y es un duelo. Es un tema que tengo que resolver yo y no puedo ser egoísta y decir ‘no, están conmigo, son míos, arreglate’”, concluyó.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen estuvieron juntos durante ocho años y tuvieron dos hijos, Malaika y Viggo. En septiembre del 2022 tuvieron una escandalosa separación y este verano la modelo se sinceró en Intrusos (América) acerca de lo más difícil de todo ese proceso.

Lo cierto es que en 2023, Zaira no paró de trabajar y se la vio mucho más activa que en otros momentos. Bajo este contexto, ella confesó que se debía a un balance entre pasar tiempo con sus hijos y tener tiempo para ella a raíz de la tenencia compartida.

“Antes estaba el 100% con mis hijos y la verdad que ahora, no es una elección mía pero mis hijos tienen un papá y los tengo que compartir. La verdad que cuando los comparto hay tiempo que me quedo sola y en ese tiempo no me gusta entonces busco hacer cosas que me gusten y por eso quizás mi carrera tuvo una explosión”, admitió.

Zaira Nara Jakob

Al escuchar sus palabras la conductora Flor de la V deslizó que el tema de los chicos es lo más difícil en toda separación separación y Zaira estuvo completamente de acuerdo. "Para mí lo más difícil es el darte cuenta que tus hijos no son una propiedad y en el momento en el que dejas de estar con el papá tus hijos tiene dos vidas", contestó.

"En la vida que tienen con papá, por más buena relación que haya, hay veces que te perdés un montón de cosas y es muy sacrificado, muy duro", sumó y aclaró: "Somos muy distintos pero somos muy buenos padres los dos y nos llevamos muy bien".