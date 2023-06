El categórico mensaje de Sofía Jujuy Jiménez con foto y video a Bautista Bello tras la infidelidad

Jujuy posteó el fin de semana una foto de dos cabras con grandes cuernos, haciendo alusión a la infidelidad de su ex y escribió en tono de broma: ”Aquí posando muy diosas con mi amiga que vine a visitar a Menorca”.

jujuy jimenez 7.jpg

Además, compartió un extenso posteo en Instagram y un video donde le recuerdan con humor la infidelidad que sufrió mientras disfrutaba del sol de Barcelona. "Cuidado con los cuernos Sofi, guarda", le dicen a la modelo entre risas. Y ella responde: "Callate".

"Ayyyy lpm, que importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando que importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos! Que flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro", indicó reflexiva.

Embed

"Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo…MUJERES las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención!", agradeció por los mensajes de apoyo recibidos.

Y cerró con coraje: "No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí Que fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas. Yo ya voy como por la cuarta, y sigo viva. Gracias a dios me llene de herramientas para sostenerme con solidez y sentirme cada vez más fuerte internamente".

jujuy jimenez 5.jpg

Las lágrimas de Jujuy Jiménez al enterarse del engaño de Bautista Bello

Sofía Jujuy Jiménez se enteró de las fotos que circularon de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil y desde sus historias de Instagram se refirió con mucho dolor a este tema.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Soy muy transparente, no puedo mentir, y la verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionadísima", precisó la modelo en un video entre lágrimas y muy triste.

Y remarcó: "Tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

"Parece una película de terror, no lo puedo creer. Sigo en Europa... ¡Estaba trabajando loco! Y quería tener mis vacaciones lindas ahora. Todo pasa, supongo. Tengo el celular explotado, respondo una sola vez por acá", finalizó absolutamente conmovida.