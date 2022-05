El Chanchi Estévez invitó a pelear a Walter Queijeiro en El hotel de los famosos

“A ver, explicámelo porque no lo entiendo”, le pidió Sabrina Carballo. “No, que pasan cosas que vos no sabés y que realmente te están afectando”, le dijo Queijeiro. “Contale lo que yo te dije, así no habla más pavadas”, intervino enojado El Chanchi Estévez.

“Me estás ninguneando, porque yo no me dejo llevar por lo que me dicen. De hecho, ¿sabes lo que me dijo él? Votá a Majo. Y yo le dije no, yo quiero votar a Militta”, lo corrigió Sabrina. “Bueno, un consejo, no te guíes por lo que te dice él, porque te dice una cosa y hace otra”, le dijo el periodista.

“Somos dos personas individuales Walter. Obviamente, si lo tocan a él lo voy a defender porque lo quiero”, siguió Sabrina. “Decile que te dije que confío en vos”, insistió Chanchi. “Me dijo que haga lo que quiera”, contó la actriz.

“Hacele el telepronter Chanchi y que vaya leyendo lo que vos queres”, lo chicaneó Walter al ex futbolista. “Eso habla muy bien de vos”, le dijo Chanchi.

“No, a vos te lo estoy diciendo, a vos te lo estoy diciendo”, le retrucó furioso Queijeiro mientras se paraba y lo señalaba con el dedo a la vista de todos.

“Tomátelas, sentate payaso. ¿Queres que apaguemos las cámaras? Y lo arreglamos mano a mano”, cerró fuerte Chanchi.

El Chanchi Estévez cruzó a Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Locho Loccisano sumó otro tenso momento en la convivencia dentro del reality El hotel de los famosos y El Chanchi Estévez lo desafió directamente en la cara a la H. El ex futbolista arremetió contra el notero molesto por algunos comentarios que hizo tras la eliminación de Lissa Vera.

“Cuidado con las uñas con la almohada, que las coleccionaba”, le dijo entre risas Locho a Emily, en referencia a la cama que usaba Lissa. “No eran cualquier uña, eran las uñas de Lissa de Bandana. Para mí Bandana de pendeja era todo”, le contestó la influencer.

“Igual también debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, viste?”, comenta Locho Loccisano.

Ahí, El Chanchi Estévez se levantó de la cama muy enojado por lo que escuchó: “Locho, ¿no tenés ganas de dormir?, que hablas unas pelotudeces bárbaras”. “Estamos hablando todos igual”, se defiende Locho.

“No, vos estás hablando pelotudeces, está mal”, insistió Chanchi. Y lo desafió en la cara: “¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Y si querés, te espero el domingo en la H, si tenés huevos”.

“No sé por qué te enojaste tanto”, le preguntó Locho sorprendido por la reacción del ex futbolista, que le repitió: “Así te digo, si tenés huevos te espero el domingo en la H”.