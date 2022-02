El Chato Prada víctima de la inseguridad: las imágenes del robo

El Chato atinó a correr al delincuente unos metros, en medio de toda la indignación, pero no pudo alcanzarlo y realizó la denuncia correspondiente.

Desde sus historias de Instagram, Lourdes Sánchez, pareja de Prada, expuso el episodio en imágenes y se mostró indignada por lo ocurrido.

"Alerta Colegiales!!! Dejen sus teléfonos en casa, están robando mucho!!!", expresó con mucha bronca la bailarina y conductora en las redes, donde hace poco contó que le había escrito por privado a un actor internacional.

"Lo que no tenés que hacer en la ciudad, hablar con el teléfono ni medio segundo porque te roban", agregó Lourdes Sánchez en otro posteo.

lourdes sanchez 1.jpg

Lourdes Sánchez relató el peor momento de su vida

Lourdes Sánchez recordó aquel día de 2019 en el que casi se muere por un grave problema de salud. La mujer del Chato Prada, el legendario productor de Marcelo Tinelli, estuvo internada y debió ser operada por una infección que afectó algunos de sus órganos.

"Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré (al quirófano) pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero", recordó conmovida la bailarina y conductora.