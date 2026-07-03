Gran Hermano: los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero desataron una polémica

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que el gesto fue inapropiado, otros lo defendieron como una simple demostración de cariño familiar y cuestionaron que se intentara darle una connotación diferente.

Algunos de los comentarios que se viralizaron:

“Así no se besa a un hijo y menos a un hijo hombre. Si fuera un padre besando a su hija estaría siendo apedreado en el Obelisco”.

“Basta, entre familiares darse picos”.

“Qué mente retorcida tienen”.

“Ay, qué sucio tenés el cerebro para sexualizar las cosas”.

“No puedo creer que la gente vote por esto”.

“Qué asco, señora, es su hijo”.