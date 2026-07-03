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Gran Hermano: los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero desataron una polémica

El emotivo reencuentro entre Manuel Ibero y su mamá en Gran Hermano quedó opacado por un gesto que se volvió viral: los besos en la boca con los que se despidieron desataron una fuerte polémica.

3 jul 2026, 08:50
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Gran Hermano: los besos en la boca de la mamá de Manuel Ibero desataron una polémica

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El 2 de julio, Manuel Ibero protagonizó uno de los momentos más conmovedores desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En una nueva edición del clásico “Congelados”, el participante recibió la visita sorpresa de su mamá, Verónica, a quien no veía desde el 23 de febrero, cuando entró a la casa más famosa del país.

El reencuentro estuvo marcado por los abrazos, las lágrimas y las palabras de aliento. Sin embargo, un detalle del emotivo momento terminó convirtiéndose en el centro de la conversación en las redes sociales.

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Al despedirse, Verónica le dio varios besos en la boca a su hijo como muestra de afecto. La escena se viralizó rápidamente en X y generó un intenso debate entre los usuarios por tratarse del vínculo entre una madre y un hijo adulto.

La situación recordó a lo ocurrido apenas un día antes con Tamara Paganini, quien también recibió la visita de una familiar durante un “Congelados” y se saludó con un beso en la boca. En ese caso, el gesto pasó prácticamente inadvertido, pero la escena protagonizada por Manuel despertó una repercusión mucho mayor.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que el gesto fue inapropiado, otros lo defendieron como una simple demostración de cariño familiar y cuestionaron que se intentara darle una connotación diferente.

Algunos de los comentarios que se viralizaron:

“Así no se besa a un hijo y menos a un hijo hombre. Si fuera un padre besando a su hija estaría siendo apedreado en el Obelisco”.

“Basta, entre familiares darse picos”.

“Qué mente retorcida tienen”.

“Ay, qué sucio tenés el cerebro para sexualizar las cosas”.

“No puedo creer que la gente vote por esto”.

“Qué asco, señora, es su hijo”.

     

 

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