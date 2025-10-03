¡Bomba! El curioso motivo por el cual Maxi López abandona MasterChef Celebrity

Al tiempo que, para más detalles, explicó contundente: "Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer". Vale recordar que López espera un varón junto a su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien ya tiene a la pequeña Elle.

Así, Mendez reveló que en el caso de que no quede eliminado por decisión del jurado, que una vez más integrarán los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Maxi podría abandonar voluntariamente la competencia. Por lo pronto, Wanda ya se encargó de subir a sus redes la foto de rigor para que no queden dudas que Maxi se calzó el delantal para cocinar, donde incluso participaron de la grabación su madre, Nora Colosimo, y uno de sus hijos junto a López.

Por su parte, su compañero se stream Facundo Ventura contó algunos detalles sobre el desempeño de su padre, el famoso periodista de espectáculos y presidente de Aptra Luis Ventura, en MasterChef Celebrity. "Mi viejo quedó en la gala de eliminación, tiene que volver a competir a ver si continúa o no", adelantó así que tanto su padre como Maxi López podrían ser el primer eliminado. ¿Será?

luis ventura 2

Qué dijo Maxi López cuando le preguntaron si tiene ventaja en MasterChef Celebrity por la presencia de Wanda Nara

Tras varias idas y vueltas sobre su incorporación, finalmente Maxi López llegó al país los últimos días de septiembre e inmediatamente comenzó la etapa de entrenamiento para lo que será su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), el reality culinario que tiene como conductora nada menos que a su exesposa y madre de sus tres hijos, Wanda Nara.

En una entrevista para el noticiero Buen Telefe, donde también participaron Esteban Mirol y Emilia Attias, el exfutbolista se refirió a su vínculo con la cocina y aclaró si considera que tener a Wanda como anfitriona del ciclo puede jugarle a favor.

“Muy pocas especialidades pero venimos para aprender”, reconoció López, dejando en claro que su paso por el programa no estará marcado por una gran trayectoria como cocinero, sino por las ganas de superarse en un nuevo desafío.

Al ser consultado sobre los sabores que más lo identifican, Maxi reveló: “Viví muchos años en Italia y la cocina italiana es la que más me interesa. Ahora estoy aprendiendo algo también de Suiza, trato de incorporar un poquito todo”. De este modo, dejó ver que sus años de residencia en Europa dejaron huella en su gusto gastronómico.

Embed

La periodista, picante, quiso saber si su cercanía con la conductora le podía dar alguna ventaja en la competencia. Entre carcajadas, el exdelantero respondió: “No corro con ventaja, cocinaba yo en casa, puede ser un apoyo moral”. Y agregó con tono cómplice al recordar su convivencia con Wanda: “Ella cocina, nos ayudábamos”.

Con respecto a su preparación previa para las grabaciones, López fue autocrítico aunque optimista: “La actitud está. Vengo un poco atrás (con los ensayos previos a la grabación) pero escucho y aprendo”.

De esta manera, Maxi se muestra dispuesto a dejar atrás la incertidumbre que había rodeado su participación y a enfocarse en este nuevo reto, donde la cocina será el terreno de juego y la competencia lo pondrá a prueba frente a colegas y frente al público.