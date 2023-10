El complicado episodio que vivió Daniela Celis con su embarazo

De todas formas, en un gran gesto, Dani decidió salir al aire a través de una videollamada y habló acerca del episodio que vivió más temprano. “Hola chicos, estoy medio pálida pero son cosas del embarazo que pueden pasar y estoy aprendiendo todos los días”, comenzó diciendo.

“Estábamos compartiendo un almuerzo familiar y me descompuse. A veces me cae bien todo, a veces me cae mal todo y es como que, lo que como lo devuelvo”, explicó y finalmente aseguró: “Estamos bien, yo tenia las re ganas de ir. Le decía a Thiago, que no lo puedo creer, pero bueno”.

Daniela Celis revelará el género de los gemelos y sus nombres con una espectacular fiesta

La ex Gran Hermano, Daniela Celis, habló con la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri, y reveló cómo será la fiesta de revelación de género.

Sobre cómo está llevando el embarazo, la morocha detalló: "Estoy yendo dos veces por semana, siempre control, cumpliendo, siendo responsables. La panza explotada pero siendo felices".

"Al principio fue muy duro porque todo lo que comía lo devolvía... tengo hambre todo el tiempo y la obstetra me dijo 'sí, mi vida, ¡son dos, cómo no vas a tener hambre!", agregó.

También adelantó: "Los voy a tener la última semana de enero con cesárea programada. Como tengo una placenta para dos, la placenta no va a aguantar a 40 semanas".

Por otro lado, Barbieri le preguntó: "¿Sabés el sexo de los gemelos?". "Se sabe, pero nosotros no lo sabemos, fue una decisión que tomamos con Thiago. Va a ser una súper revelación de género. Está dentro de un sobre con la respuesta correcta, que la respuesta la tiene mi hermana que es la que está organizando todo. No quiero que se me filtre", contó Daniela.

"Vamos a hacer una revelación de género, nombres y padrinos. Los padrinos se están definiendo y en esa lista hay gente que ustedes conocen", explicó Celis sobre la fiesta que celebrará en noviembre.