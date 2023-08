La increíble confesión de Ronnie Arias sobre el ACV que sufrió recientemente

Ronnie Arias

Así lo informó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine) mientras entrevistaban a un especialista para abordar el tema de la salud de la Mona Jiménez, quien precisamente acaba de pasar por lo mismo, por lo que compartió un audio de Ronnie explicando lo que le pasó y cómo se enteró tiempo después.

“Es un ACV silente el que tuve, entonces ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la carótida o tiene que ver con algo del corazón. No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina”, detalló entonces el periodista.

Cómo sigue la salud de La Mona Jiménez tras sufrir un ACV

La semana pasada se conoció que La Mona Jiménez debió ser internado de urgencia en la terapia intensiva del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba tras sufrir un principio de ACV (accidente cerebrovascular) lo que alertó a sus miles de fanáticos.

Por suerte, con el correr de los días las noticias que se conocieron sobre la salud del popular cuartetero de 72 años eran buenas y su cuadro presentó importantes mejorías.

En este sentido, a una semana de su internación, su hijo habló con el medio cordobés El Doce y contó que el cantante fue sometido a una intervención con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo.

la mona jimenez.jpg

Al artista le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent, ya que se determinó que tenía una obstrucción del 80 por ciento de la arteria carótida y eso le habría provocado un cuadro isquémico.

La Mona continuará internado unos días más para estar bajo supervisión médica y controlar su evolución clínica.

Desde las redes sociales, su hija Natalia fue contando algunas novedades de la salud de su padre ante las consultas de los fans mientras toda la familia lo acompaña de cerca.