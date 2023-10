Aseguran que El Conejo ya tiene un nuevo romance: "Están empezando"

El Conejo y su bailarina

Y amplió: “Esto fue en un boliche, en Núñez. ¿Qué fue lo qué pasó y que me alarmo? Van a un boliche, el va con tres amigos y ella con dos amigas, en el medio de la noche desaparecen ellos dos”.

“Estaban coqueteando, y lo que me confirman después es que de ahí van a la casa del conejo y evidentemente están empezando a intercambiar fluidos”, completó.

Coti Romero realizó una fuerte acusación hacia el Conejo: "Estoy muy cansada de eso"

La relación entre Coti Romero y Alexis Cone Quiroga es cada vez peor. Si bien ya no mantienen un vínculo amoroso, es claro que entre ambos todavía hay mucho por sanar.

Lo cierto es que en un intento por recomponer la relación, la correntina descubrió infidelidades por parte del joven y fue ahí donde no hubo vuelta atrás.

Como si eso fuera poco, en las últimas horas Coti realizó una fuerte acusación contra su ex novio en el streaming del Bailando. “Me llagan osos a mi casa, me llegan ramos de flores, chocolates, y estoy cansada porque yo le hubiera dado una oportunidad, de verdad lo digo, pero se comporta muy mal”, contó en primer lugar.

“Estoy muy cansada de eso, porque me causa mucho rechazo, sus actitudes, todo. Encima pasó mi dirección a mucha gente para que me lleven las cosas, gente de sus fans”, sentenció y completó: "Me parece un montón porque es mi dirección, está muy mal".