El confuso comentario de Majo Martino que generó una picante reacción de Locho Loccisano

Lo cierto es que hace unas horas, se dio un particular cruce entre los dos vía Twitter ante un comentario que hizo la morocha y su ex le respondió picante.

"No sé qué onda estos eclipses pero me separé, cambié de entrenador y cambié de psicólogo. Todo eso en 15 días chicas, síganme para mas tips", lanzó Majo Martino.

Y Locho comentó la publicación dos días después, al parecer, un tanto enojado por lo que expresó su ex: "Jajaja planteas todo como buenas noticias muy bueno".

Y ahí su ex respondió con sorpresa: "No entendí", y agregó signos de pregunta al leer eso. Y por el momento, el notero aún no respondió.

¿Todo mal?

La reacción de Locho Loccisano ante la versión de infidelidades tras su separación de Majo Martino

Luego de comunicar su separación de Majo Martino, Locho Loccisano reaccionó de manera contundente para dejar en claro que la ruptura no se debió a infidelidades.

Las versiones comenzaron a circular por un llamativo video del que se hizo eco el influencer en las últimas horas.

“Aclaro por el video (que borré), que es un viral de tiktok que incluso lo copié de otra persona. Es un video con humor que tampoco habla de infidelidad”, indicó Locho.

Y aseguró: “Nada tiene que ver nuestra separación con infidelidades. Nos seguimos amando y respetando como siempre”.