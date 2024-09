El conmovedor mensaje de Nacha Guevara tras ser dada de alta

Además, explicó: "Tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había un arteria que estaba obstruida".

Así las cosas, la futura jurado del Cantando 2024 (América) finalmente recibió el alta médica este lunes y compartió un alentador posteo tras abandonar el sanatorio.

“Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica Institución. Gracias Dr. Guillermo Capuya, Dr. Martín Parodi y Dr. Matías Sztejfman. Y por último y no menos importante a mis palmeritas, amigos y familia”, escribió Nacha.

Nacha Guevara alta médica

Nacha Guevara habló desde su internación tras haber sido operada de urgencia y reveló cómo está

A unas pocas horas de haberse conocido que había sido intervenida de urgencia, habiéndosele colocado dos stents, la propia Nacha Guevara apareció en sus redes sociales contando cómo está, qué le pasó y hasta admitió lo buena que le resultó la experiencia.

Desde la cama del Sanatorio Finochietto, donde está siendo atendida, este sábado a primera hora Nacha grabó un video para llevar tranquilidad a sus casi 400 mil seguidores de Instagram, donde publicó el mismo. "¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque aquí la vida empieza muy temprano", comenzó saludando la artista.

"Lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia", sumó de inmediato.

Al tiempo que aseguró: "Aunque les parezca mentira, ha sido un muy buena experiencia", para luego explicar el motivo de la intervención: "Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había un arteria que estaba obstruida. Entonces había que desobstruirla".

Tras ello, Nacha anunció que su espectáculo musical previsto para esta noche en el Torcuato Tasso quedó pospuesto para el 5 de octubre, dos días después de su cumpleaños.

Por último Guevara, quien se prepara para debutar el próximo 23 de septiembre en el jurado del Cantando 2024 en la pantalla de América TV, se despidió asegurando haber estado espléndidamente atendida tanto en el sentido profesional, como emocional y personal.

"He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que el amor sana", concluyó sonriente.