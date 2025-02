José Bianco relató el terrible accidente en el mar por el que fue internado: "Me salvaron"

"Le quise enseñar a Javi, mi compañero de radio, cómo barrenar olas sin la tabla en Pinamar, yo creía saberlo y salió mal", comentó José Bianco ante la mirada de sus compañeros.

Luego contó cómo fue el accidente: “Caí mal y di el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad y gracias al trabajo de los guardavidas de Pinamar que me salvaron“.

"Me entablillaron, hospital y de ahí ambulancia y Buenos Aires", continuó el especialista en climatología, quien dijo estar acostumbrado y conocer las olas de Monte Hermoso y no las de Pinamar. "Me dieron el alta hace un ratito y acá estamos", precisó ya más aliviado.

Y reconoció su imprudencia al ingresar al mar y que esto le sirvió de experiencia: "Había una bandera roja. Recomiendo respetar a las olas, safé de la operación de milagro".

"El mar no es una pavada como para entrar con las manos al costado del cuerpo para hacerse el canchero como si tuviesen 20 años. Hasta acá la montaña rusa, de ahora en más las miraré desde abajo”, concluyó autocrítico José Bianco.

jose bianco 2.jpg

El drama de José Bianco en plena cobertura de los incendios en Corrientes

José Bianco vivió un momento muy angustiante en plena cobertura de los incendios en Corrientes para la señal de noticias TN.

El meteorólogo y su equipo tuvieron que salir huyendo de una zona por quedar rodeado de las llamas del fuego cuando cambió el viento.

Se preparaba para salir al aire cuando los bomberos que están trabajando en la zona advirtieron que debía salir urgente de ahí no quedarían atrapados en el fuego en las cercanías de la reserva natural de los Esteros del Iberá.

Lo que sucedió es que el periodista y el equipo, con el afán de mostrar bien que sucedía, atravesaron el incendio en la ruta a bordo de la camioneta, mientras los bomberos subían a los vehículos a los animales que iban encontraban.

"Vamos a tratar de salir nosotros por nuestros medios. Aunque hay fuego, vamos a tratar de cruzar para llegar al pueblo e Pellegrini", indicó Bianco.

Y con mucha angustia sumó sobre la situación: "Es mucho peor de lo que uno ve por el satélite y de lo que uno lee. Es horrible y muy triste. Esto no tiene que volver a pasar, como pasa hace 50 días".