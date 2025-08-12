La palabra de la exnovia y amiga de la esposa fallecida de Carlos Monti que lo deja expuesto: "Empezamos..."

Después de que se filtrara que Carlos Monti estaría saliendo con Liz, una de las mejores amigas de Silvia, su esposa fallecida en 2023, la mujer en cuestión rompió el silencio y lanzó duras declaraciones.
Tras los rumores de que Carlos Monti estaba en pareja con una de las amigas de su última esposa, la mujer en cuestión habló sobre su vínculo con el periodista.
Aunque el periodista negó todo después de que Fernanda Iglesias lo hiciera público en Puro Show (El Trece), la panelista fue por más: habló cara a cara con Liz y obtuvo una confirmación que encendió aún más la polémica. Afirmó que hubo romance.
“Empezamos a salir al año de la muerte de Silvia, más o menos. (...) Fue una relación que no creo que haya sido extraña, pero que no sigue”, empezó contando Elizabeth y asegurando que el vínculo con Monti terminó. Ahí la agente inmobiliaria deslizó que fue ella quien decidió terminar en marzo, y que él intentó reconquistarla no hace mucho tiempo: “Se cortó porque no daba para más”.
Y mientras Lizi se lamentaba en la nota de que “según lo que dijeron salió con un montón de gente en este último tiempo”, su hija presente disparó: “Con Anamá Ferreira”.
Al final, la ex del comunicador se quejó de que él le “decía a todo que no” cuando le preguntaba por los rumores de romance con otras, y que además le compraba las mismas flores que le dejaba a su viuda en el cementerio. “Fui negada y la reconciliación no está en mis planes”, contundente le contó a Iglesias que la decisión de no seguir estaba más que clara.
“A Carlos lo conozco desde que tiene 18 años más o menos. Yo era muy amiga de Silvia y vecinas desde la adolescencia. Compartimos los casamientos, yo fui al de ella, ella vino al mío, con Carlos", precisó sobre cómo se conocieron, y que también implica a Silva, expareja del conductor de Mediodía Bien Arriba (TV Pública).
“Mis padres eran amigos de los padres de Silvia. Yo he festejado cumpleaños en la casa de porque cumplimos las dos al mismo día”, continuó.
Asimismo, cerró su testimonio revelando que ambos habían compartido reuniones familiares. “Arrancamos hablando de Silvia, de cómo estaba él. Empezamos a salir y salimos como novios, pero no le pusimos tanto título. Toda la familia sabía que salíamos. He ido a la comunión de la nieta, no había nada oculto”, concluyó.
Carlos Monti salió a aclarar la información que Fernanda Iglesias difundió en Puro Show (El Trece), donde se mencionaba que estaría saliendo con una amiga de Silvia Liceaga, su esposa fallecida en 2023.
La mujer señalada se llama Elizabeth, aunque todos la conocen como Liz, según reveló la panelista del programa matutino. “Carlos se acercó a una amiga”, dijo Iglesias, dejando en claro que “eran amigos todos” y que ese era el motivo del vínculo entre Carlos y ella. "La conoce mucho”, agregó.
Sin embargo, los periodistas de Pronto consultaron al propio Monti, quien negó rotundamente la versión, aunque confirmó conocer a Liz, tal como había señalado Fernanda. "Lo desmiento. Estoy solo. Era amiga de mi mujer", explicó.