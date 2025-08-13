La primera foto de Claudio Contardi esposado y detenido tras ser condenado a 19 años de prisión

"Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P", leyeron al comienzo de su veredicto los magistrados.

"Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP", se resolvió.

claudio contardi detenida campana

Qué dijo Julieta Prandi a minutos de la condena a Claudio Contardi y el especial pedido que le hizo a la Justicia

"Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado, a todos los medios les agradezco, esto tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió", dijo Julieta Prandi a la salida del Tribunal Zárate-Campana tras conocer la condena a 19 años de cárcel a Claudio Contardi.

"Espero que a partir de ahora la condiciones para las víctimas cambien,las víctimas desisten porque no pueden más. Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida que puedo elegir y ser feliz", se sinceró Julieta Prandi.

"Hay un antes y un después", reconoció con un poco de alivio acerca de esta condena a su ex. Y sobre cómo están sus sus hijos con este tema explicó: "Están en crisis, cayendo, el más grande está cayendo de la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se lo oculté".

"19 años es una pena ejemplar, creo que etá bien, son 19 años y casi casi el infierno que yo viví que fueron veinte. Lo importante es que hoy se lo detuvo", dijo Prandi en acuerdo con la resolución de los jueces. Y exclamó: "¡Se lo llevaron preso!".

"El miedo siempre está, la custodia está conmigo. Yo estoy trabajando como siempre. Fue todo un desgaste emocional incluso cuando comenzó el juicio y hubo un pedido de nulidad. Fueron cinco años acatando a cada pericia y cada instancia, fue muy difícil llegar hasta acá", aseguró la modelo.