El conmovedor video con el que Dieguito Fernando Maradona recordó a su papá en el día de su cumpleaños

"Hoy el cielo celebra tu vida, papá, y aquí en la tierra, mi corazón sigue latiendo al ritmo de los recuerdos que dejaste en mí. Cada día que pasa, extraño tus abrazos, tus palabras y la luz que eras en mi vida", comenzó escribiendo.

Dieguito Maradona cumpleaños de Diego

En el video, se los puede ver a ambos caminando de la mano mientras bromean con ir juntos a la escuela, por la similitud de su ropa con un uniforme escolar.

"Aunque no pueda verte, sé que estás conmigo, guiando mis pasos y dándome fuerza desde allá arriba. Feliz cumpleaños en el cielo, papá; te llevo conmigo, ahora y siempre", finalizó Dieguito.

Embed

El cómplice mensaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 64 años

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Claudia Villafañe se volcó a la redes sociales para recordar al padre de sus hijas, Diego Maradona, en el día que cumpliría 64 años.

La organizadora de eventos compartió una foto donde se ve un cielo nocturno lleno de nubes. "El cielo no quiso esperar!", expresó la mujer que acompañó al crack durante sus mejores años como estrella del fútbol.

claudia diego 1.webp

En el margen inferior derecho de la publicación, Claudia agregó una frase muy emotiva. "Feliz cumple Babu, nuestros nietos saben bien quién sos”, sumó la mamá de Dalma y Gianinna.

En otro posteo en sus historias en Instagram, la ex pareja de Maradona recordó la canción que Dalma hizo para recordar a su padre. “Babu lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte. Una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color. Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, manifestó.

Meses atrás, Claudia reconoció que cuando ve a sus nietos lamenta que El Diez no esté para disfrutarlos. “Es uno de los momentos en los que digo: ‘Lo que se está perdiendo, lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí”, reflexionó, apenada por su partida.