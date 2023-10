El contundente descargo de Juliana Díaz tras conocerse el violento video con Maxi Guidici

"Paso por acá porque mucha gente me está escribiendo preocupada por el video que salió. Primero, vamos a lo menos importante, que es el video básicamente, creo que lo están dramatizando mucho diciendo que es un video violento y no se cuantas cosas. Yo no veo violencia, no veo puteadas, no veo golpes. Simplemente veo una discusión de pareja", aseguró la santafesina.