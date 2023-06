El contundente descargo de Yanina Latorre tras la chicana de Romina Uhrig: "Una pobre ignorante"

Romina Uhrig nota le pega a Yanina Latorre - captura LAM.jpg

Es así que horas más tarde, la ex diputada kirchnerista admitió haberse sentido maltratada en LAM frente al cronista del mismo programa.

Y fue en ese momento en el que Romina Uhrig deslizó una chicana contra Yanina Latorre al asegurar que ella también había sido víctima de "un hombre que le mintió", en clara referencia a la escandalosa infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

La respuesta de Yanina Latorre a Romina Uhrig

De esta manera, luego de salir al aire estas declaraciones de Romina Uhrig, fiel a su estilo Yanina Latorre le descargó un rosario de verdades. “La verdad cuando escuché que a mí me mintió Diego no me da ni para discutir”, comenzó diciendo.

Al tiempo que agregó: “No tiene argumentos. No podemos comparar a Diego con un chorro, con un corrupto. No soy la única a la que le habrán mentido o que yo pude haber mentido, entonces cuando escuché esto hasta se me fue el enojo porque me da hasta pena, me parece una pobre ignorante, sin ningún tipo de contenido”.

Pero eso no fue todo, porque mirando a cámara Latorre le explicó a Uhrig: “Amora, preguntarte cosas coherentes no es atacarte, lo que pasa que una se siente atacada cuando la pregunta es incómoda y tiene que seguir mintiendo desdiciéndose".

Así como también recordó sobre la ex GH que “Mintió desde el día 1 adentro de la casa... que estaba separada, que estaba con el tipo, que sufría violencia económica... a ver... no lo inventamos, está todo grabado... que era manicura, que tenía que darle de comer a las tres hijas”.

“Ella cuando entró dijo que quería independizarse porque estaba recién separada de un político que era muy poderoso y que estaba todo mal, y que quería vivir sola y mantener a las tres chicas, que yo acá decía ‘es más fácil buscarte un laburito, quedarte con las chicas’ porque tenía una bebita y después, la que contaba en la casa que tenía una megacasa en Pinamar y que los iba a invitar a todos de vacaciones fue ella. Pasa que yo creo que perdió la olla y cuando salió le dijeron ‘callate porque te mandaste 20 mil cagadas’”, sumó enérgica Yanina entre las varias cuestiones que repasó sobre la ex diputada.

En tanto, sobre las inversiones de las que habló Romina que tiene su marido, Yanina Latorre también remarcó: “Dijo ‘trabaja con la plata’. Es ilegal, porque está hablando como financiera, que no es un laburo legal ni blanco... ‘mueve plata, hace negocios’... mover plata y hacer negocios también es delictivo porque no se hacen negocios con la plata, eso ya es como vender, comprar”.

Por último, la angelita cerró explicándole: “Tiene que estar todo declarado y tenés que demostrar de dónde vienen tus ingresos y a vos te denuncian, o a tu marido y vos sos cómplice, porque estás casada... dijo que la denuncia era trucha, que el Boletín Oficial estaba tocado, ella era la que se desdecía”.