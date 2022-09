El contundente motivo por el que Viviana Saccone renunció al colectivo de Actrices Argentinas

"Yo estuve al principio, en la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo, que está muy bueno. Después en un momento sentí que se estaba martirizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme", reveló la actriz.

Embed

Cuando el cronista de LAM, le preguntó a la actriz si hubo un hecho puntual que la hizo alejarse del colectivo, respondió: "Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático, involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada", dijo sin dar mayores detalles pero reveló que "ahí me di cuenta que estaba tomando un color demasiado partidario y no es lo que a mi me convoca".

Qué dijeron Laura Ubfal y Viviana Saccone sobre la supuesta pelea a los gritos en los pasillos de Net TV

Hace algunos días comenzó a circular fuertemente la versión de un supuesto enojo de Laura Ubfal con la actriz Viviana Saccone, su vecina en Net TV donde ambas conducen sus respectivos programas. Mientras que la actriz lleva adelante Toda la vida con Vivi entre las 12 y las 14 hs., desde esa hora la periodista se pone al frente de Gossip, su magazine dedicado al espectáculo desde hace varias temporadas.

Se habló de un fuerte enojo por parte de la periodista frente a la entrega tardía del ciclo de la actriz, por lo que todo habría terminado con Ubfal en las oficinas del canal del grupo Perfil quejándose de la actitud de Saccone.

Así las cosas, PrimiciasYa fue a las fuentes y consultó directamente con la protagonistas del supuesto escándalo sobre este rumor.

Mientras que la reconocida periodista Laura Ubfal le aseguró a este portal que semejante información "No es verdad", así como también, mientras agradeció por la consulta, remarcó que la actriz "Siempre entrega en horario" por lo que afirmó no tener idea de dónde salió tal versión; Viviana Saccone directamente desconocía el teórico enojo de su vecina. "La verdad es que no sé... me estoy enterando ahora por vos. No tengo ni idea. No sabía ni que se había enojado, ni sé el motivo... nada", respondió amablemente la actriz ante la consulta. ¡Todo aclarado!.