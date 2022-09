Qué dijeron Laura Ubfal y Viviana Saccone sobre la supuesta pelea a los gritos en los pasillos de Net TV

Viviana Saccone - Toda la vida 1.jpg

Así las cosas, PrimiciasYa fue a las fuentes y consultó directamente con la protagonistas del supuesto escándalo sobre este rumor.

Mientras que la reconocida periodista Laura Ubfal le aseguró a este portal que semejante información "No es verdad", así como también, mientras agradeció por la consulta, remarcó que la actriz "Siempre entrega en horario" por lo que afirmó no tener idea de dónde salió tal versión; Viviana Saccone directamente desconocía el teórico enojo de su vecina. "La verdad es que no sé... me estoy enterando ahora por vos. No tengo ni idea. No sabía ni que se había enojado, ni sé el motivo... nada", respondió amablemente la actriz ante la consulta. ¡Todo aclarado!.

La durísima definición de Laura Ubfal sobre Tini Stoessel

Si hay algo que no tiene discusión es la convocatoria de Tini Stoessel en cada uno de los shows en vivo en los que se presenta con sus efectivos hits archi comerciales y pegadizos, con absolutos sold outs en materia de venta de entradas. Y si a eso le sumamos su actual explosivo y polémico romance con el futbolista Rodrigo de Paul, hacemos un combo perfecto de un producto comercial redondo. Y un poco de eso habló Laura Ubfal cuando visitó en el piso de LAM (América TV) en agosto pasado, cuando su conductor Ángel de Brito le consultó sobre por qué suele criticarla tanto.

“A mí me parece que es un fenómeno indiscutible. Le va bárbaro, Violetta creó un personaje que hace que muchas nenas se hayan enamorado de ella. Esas nenas crecieron con ella y hoy tienen prácticamente su edad y van a sus recitales con sus hijas”, comenzó explicando Ubfal para agregar inmediatamente “A mí me parece que todavía le falta como artista porque le presté mucha atención y no me llega”, a diferencia de otras artistas de su generación como Lali Espósito, por ejemplo. Y definió: “A un artista lo ves en un escenario y te tiene que transmitir”.

Laura Ubfal Tini captura LAM .jpg Laura Ubfal y su visión sobre la carrera de Tini Stoessel en el piso de LAM (América TV).

Pero eso no fue todo porque para que quede claro por qué dice lo que dice de Tini Stoessel, tanto desde su programa de tv como desde su portal, Laura Ubfal agregó “Tini baila divino y canta, pero no trasciende. No le niego nada, solo que me parece que puede llegar a crecer un poco más pero porque el artista nace artista y muchas veces viene del sufrimiento y de la cuna”.

En tanto, ya como para ponerlo blanco sobre negro, la periodista fue directa y concisa: “A Tini le falta vivir cosas. Le falta edad y le falta calle. Le falta calle”. Y concluyó definiéndola así: “Es una chica de San Isidro, con todo respeto, y no ha tenido una vida, salvo lo de la enfermedad de su papá, con cosas que la hayan marcado y la hayan hecho crecer”.