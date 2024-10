El contundente pedido de Graciela Borges en los Premios Martín Fierro: "No nos digan cómo hacer cine"

Luego, la legendaria actriz expresó unas profundas palabras y pidió: "No nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine". "Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos", sumó.

Más adelante, siguió: "Luchamos mucho por el cine. Garra, corazón y nervio, como dicen en el fútbol. Y no bajemos los brazos. Sino no vamos a poder seguir haciendo esto, porque el mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Y a veces parece que olvidaran eso".

"Que nos hicieran dar todo el tiempo pruebas, pruebas, pruebas de qué grande somos. En el mundo, el cine argentino está colocado de una manera impresionante. Lo sabemos. Ganamos premios en festivales, pero en realidad lo que más amamos es hacerlo, que nos dejen hacerlo, que nos dejen contar lo que queremos", sostuvo.

El fuerte discurso de Norman Briski en los Premios Martín Fierro de Cine 2024: "Están afanando la ficción"

Este lunes en la primera ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine (América) el actor Norman Briski fue homenajeado por su trayectoria y dio un fuerte discurso en el escenario sobre la actualidad política y la ficción.

“La inteligencia artificial me dijo 'agradece este homenaje, no seas así'. Primero a los compas que también merecieron este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad, nos están afanando la ficción. ¡Nos están afanando la ficción, está en La Rosada la ficción”, comenzó diciendo.

Luego aplaudido por sus colegas, continuó: “La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos y que está pasando en el mundo. Gaza, gaza, gaza. Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco pero lo siento en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza”.

Norman Briski

“Ahora sí, saludos a los héroes del cine. De nuestro cine. Siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria. Somos héroes de este trabajo tan hermoso. Héroes, hablemos entonces: Pino Solanas, Cantinflas, que ayudó tanto actores y directores, Hugo del Carril, Eva Perón”, mencionó.

“Saludo a todas las luchas, no esta, todas. Tendríamos que estar juntos todas las luchas. Norma Plá, Nora Cortiñas, y yo saludo, saludo y saludo a la comida que falta. Mi consejo es así: el cine necesita inversiones, sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. ¡A filmar hasta enterrarnos en el mar!", finalizó.