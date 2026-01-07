El contundente pronóstico de Yanina Latorre sobre el ganador de MasterChef Celebrity: "Para mi es..."

“Se dieron todos cuenta de que al tipo lo quieren mantener en el programa", concluyó la panelista.

Cómo fue el cruce de Yanina Latorre con La Joaqui

Finalmente este 6 de diciembre salió al aire el debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe), en reemplazo de Maxi López, quien en ese momento se encontraba en Suiza acompañando a Daniela Christiansson durante el embarazo y el nacimiento de su hijo, Lando.

Desde que se anunció que la panelista ocuparía el lugar del exfutbolista, la expectativa fue en aumento. La atención estaba puesta en cómo sería su desempeño dentro del reality y, sobre todo, en los cruces que podrían surgir con algunas figuras con las que tuvo antecedentes de tensión mediática, entre ellas La Joaqui, además de los rumores que la vinculaban a un supuesto enfrentamiento con Wanda Nara a raíz de la salida de Valentina Cervantes del certamen.

El clima se volvió picante desde su presentación. “¿Vos pediste condiciones?”, le preguntó Wanda Nara, a lo que Latorre respondió, involucrando a la cantante: “Camarín, como la Joaqui”. La artista no tardó en desmentirlo y retrucó: “ Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis ”.

Lejos de quedar ahí, la artista fue por más y lanzó una frase filosa: “A nosotros de tu programa (SQP) nos filtraron que venías con mucho miedo”.

En ese intercambio, la conductora negó las versiones que indicaban que mantenía una mala relación con la pareja de Luck Ra. Sin embargo, Yanina no coincidió con esa mirada y fue tajante: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Acto seguido, sumó una revelación que sorprendió a todos: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.