El coqueteo en vivo de Romina y Agostina de Gran Hermano: ¿hay amor?

En un reciente vivo en Instagram, Agostina se mostró en la casa de Romina, que le tiró onda sin sutilezas. "Acá me dicen 'es tu noche'", advirtió Agostina . "Es la única que no se da cuenta que es su noche", le contesta la ex de Walter Festa.

"Yo antes era la que la apuraba y ella se ponía así.... y ahora la que me apura es ella", se escucha que comenta la ex Gran Hermano 2023 a Romina. "Mirá que yo no me abro con cualquier eh", cierra, picante, la ex diputada K en el medio de la transmisión en dicha red social.

Agostina de Gran Hermano confesó qué siente por Romina y Analía Franchín lanzó un comentario desubicado

Agostina Spinelli cambió drásticamente su juego luego de la visita de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano (Telefe). La policía, oriunda de San Fernando, creó una vínculo estrecho con la ex diputada kirchnerista.

Ahora, ambas se reencontraron en A la Barbarossa. En el ciclo matutino, Georgina Barbarossa no evitó preguntarles por el shippeo -Agosmina- en las redes tras conocerse que Agos se separó de su novia.

"¿Cómo es la relación de ustedes dos? Yo ví cómo se saludaron cuando llegó Romina. A mí no me saludás con tanto amor. Me dio un poco de celos", advirtió la conductora. "No mientras Geo..", fue la reacción de Romina.

Pía Shaw indagó más y quiso saber por los sentimientos de Agos con la ex diputada kirchnerista. "Es hermosa. Es una mujer hermosa", remarcó la policía. En ese instante, Analía Franchín intervino y remató: "Corte y confección, mi amor. Tijera. Corte y confección".