El cruce virtual entre Juanita y Marcelo Tinelli que despertó sospechas sobre su real vínculo

Cande Tinellli 1

Así las cosas, cuando hace unas horas Juanita subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías suyas, Marcelo Tinelli no dudó en comentarle su posteo con un cariñoso mensaje. "Te amo mi vida", le hizo saber el empresario en un nuevo intento de recomposición familiar.

Pero lo que nadie podía imaginar era que Juanita iba a responderle de inmediato con un sorpresivo comentario, sobre todo teniendo en cuenta todo lo ocurrido. Con otra clara demostración de amor, y tal vez de arrepentimiento por todo lo desatado, la modelo le hizo saber por la misma vía: "Y yo a ti, padre".

Con este intercambio, todo hace pensar que Marcelo y Juanita ya lograron tener una charla sincera y reparadora para recomponer la relación entre padre e hija.

IG Juana Tinelli con comentario de Marcelo Tinelli

Cómo fue la charla íntima de Marcelo Tinelli con su hija Juanita tras el escándalo familiar

El mensaje que Juanita Tinelli publicó en su cuenta de Instagram semanas atrás, donde reveló que estaba recibiendo amenazas y responsabilizó a su padre Marcelo Tinelli por algunas de sus decisiones, volvió a encender la interna que desde hace tiempo atraviesa a la familia.

En LAM (América TV), Yanina Latorre profundizó sobre el detrás de escena de esa explosiva publicación y contó cómo fue la conversación que mantuvieron el conductor y su hija luego de que el posteo se volviera tema central en los medios y redes.

Según explicó la panelista, la situación golpeó emocionalmente a Marcelo y lo dejó en un estado de desconcierto total frente al accionar de Juanita. “Marcelo está muy caído, no entiende el enojo de Juana”, aseguró por entonces Latorre, dejando en claro el impacto que tuvo en él el revuelo familiar de las últimas horas.

La periodista también dio detalles del contacto directo que mantuvo con el conductor. “Hablé telefónico y audio”, comentó sobre el intercambio que tuvieron, y agregó que lo notó profundamente afectado: “Está muy preocupado por Juana”.

Además, Latorre se ocupó de desmentir las versiones que circularon respecto a un supuesto llamado furioso de Juanita a su padre tras el posteo. Según ella, lo que ocurrió fue algo muy distinto y mucho más delicado. “También dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Juana lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico, que no sabía por qué había hecho todo eso, pero después la comunicación se cortó y no logró volver a comunicarse”, relató la panelista, remarcando que Tinelli, aun así, “no entiende qué es lo que pasa”.

La conversación entre padre e hija, según contaron en LAM, quedó trunca, y esa falta de continuidad incrementó la preocupación del entorno. Fue entonces cuando Ángel de Brito recordó otro episodio en redes protagonizado por Juanita que también había generado inquietud dentro de la familia.

“Lo que pasa es que Juanita es una chica impulsiva y a veces realiza cosas de las que después se arrepiente, como cuando hizo ese descargo sobre la salud mental, se grabó llorando y habló, y después se arrepintió. Pero bueno, es impulsiva: lo grabó, lo subió y pum”, cerró el conductor, describiendo el patrón que, según él, vuelve a repetirse en este nuevo conflicto.