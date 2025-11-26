Denise Dumas reveló cuando Campi le puso los puntos a Mariano Iúdica y casi se van a las manos

"¿Por qué no lo querías?", le preguntó directo Ángel de Brito. Y ella aclaró: "No es que no lo quería, yo nunca tuve una muy personal con Mariano, si antes del programa que coincidíamos todos en el verano".

"Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y en ese remo también a lo mejor pasa por encima un montón de cosas y era acomodar", remarcó Dumas.

Y explicó que el diálogo que tuvo con él fue clave para limar las diferencias: "Jose (Listorti) se fue mucho tiempo de vacaciones y yo me quedé sola con Mariano y acomodamos. Por un problema que tuvo conmigo tuvieron ellos una diferencia y todo lo resolvimos en privado. Después de eso y acomodar, seguí laburando con Mariano y laburamos muy bien".

Embed

Cómo intercedió Campi en las diferencias que tenía Denise Dumas con Mariano Iúdica

Denise Dumas dejó en claro que lo que pasó con Mariano Iúdica fue una diferencia en cuanto a lo laboral y que su marido Campi le habló directamente a él al enterarse de la situación por ella.

"Un problema en un camarín, no sexual, una discusión que tenía que ver con lo laboral y lo aclaramos. No fue al camarín (Campi), yo le conté. Y fue un: 'che loco, bajale un poco'", reconoció sobre las palabras de su marido a Iúdica.

"Fue un problema de laburo, del lugar de cada uno. Mariano tiene una cabeza que todo el tiempo se le ocurrían cosas. Hay días que no pasaba nada y teníamos que hacer tres horas de programa y Mariano estaba ahí buscando y buscando, era un buen productor", detalló la angelita sobre el conductor.

Además dejó en claro que no entró al programa de El Trece por él: "Él dijo que yo entré por él a Este es el Show y quiero aclarar que no entré por Mariano, sino por José María Listorti, que es muy amigo mío", afirmó al referirse a su llegada al ciclo de las tardes de El Trece tras la salida de Carla Conte".

Al ser consultada por el rumor que Mariano Iúdica podría haber filtrado el video íntimo de Florencia Peña en esa época, Denise Dumas sostuvo: "De eso no tengo idea, no escuché nada y no lo creo capaz ni de llegar a esos niveles de poder ni tener ese material".