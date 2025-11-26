Matilda Blanco enfrentó los cuestionamientos por no ser madre: su dura historia

"Estuve doce años casada y es algo que nunca he deseado, no me dan ganas de pasar por eso tampoco, no me genera ningún tipo de sentimiento en especial", comenzó Navarro.

Y agregó: "Veo a mis amigas, sé que tienen un amor por esos seres que nunca experimentaré pero no me mata pensar: 'che, no lo voy a experimentar'. Es como que no me quita el sueño, cuando era más chica y tenés 18 o 20 por ahí lo hablas".

A lo que Matilda Blanco, invitada al ciclo, observó al respecto tras el testmonio de Navarro: "Porque el mandato es muy fuerte, de la obligación de tener un hijo. A mí me han dicho mucho tiempo, ‘qué pena vos, qué pena grande que no pudiste tener hijos’".

Matilda Blanco contó su verdad sobre la maternidad y los tratamientos que realizó

La asesora de imagen reconoció en el ciclo de streaming cómo en su momento la afectaron esos comentarios sobre la maternidad ya que pasó por numerosos tratamientos de fertilidad y que hoy en día ya superó esa etapa.

"Para mí era una cosa muy terrible, hice montones de tratamientos... No sucedió, no tuve hijos. Después ya no fue el momento porque yo lo quería tener con esa persona y sola me daba un poco de temor. Pero bueno, hay que ser machaza, hay que ser muy valiente para tener un hijo sola", reconoció Matilda Blanco.

"Seguir con el tratamiento me acobardaba porque no la pasé tan bien, o sea, no se la pasa bien inyectándote hormonas sin parar. Y después ya no se dio", relató sobre el momento en que desistió en seguir adelante con los tratamientos para poder ser mamá.

En ese sentido, la asesora de imagen de 58 años comentó que luego de bastante terapia y el correr del tiempo pudo sobreponerse al no poder quedar embarazada: "Primero fue un tema, después hubo mucha terapia y te puedo asegurar que estoy bien. O sea, no tengo frustración, estoy bien". explicó.

"Me encanta ver que la gente tenga hijos. Acepto las decisiones de los otros y estoy feliz de la vida que estoy llevando adelante", concluyó sobre su historia personal y remarcando que le gusta ver a las familias.