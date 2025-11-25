Preocupa el estado de Morena Rial en prisión: "Lo único que hace es mirar..."

Cipolla explicó que una parte del proceso judicial estuvo centrada en evaluar cuestiones vinculadas a la maternidad de Morena y al vínculo con su hijo menor. Según relató, los profesionales actuaron dentro de los límites que permite la normativa vigente. “Hicieron lo que pudieron. No hay herramientas para determinar si una mujer puede ser mamá”, afirmó, y añadió que incluso le solicitaron confirmar la identidad del niño. En ese sentido, recordó que la legislación es tajante respecto de este punto: “La ley es muy clara: las madres con hijos menores de 5 años tienen que estar juntos”.

A pesar de ese avance, el abogado señaló que persiste un conflicto que la Justicia aún no resolvió: el acceso de Morena a un teléfono celular. Con evidente molestia, comentó que presentó una denuncia porque la joven solo podía usarlo por un breve lapso. “Estoy teniendo un problemón grave, porque no le dejan tener el teléfono celular. Yo dejé una denuncia porque se lo daban tres horas”, sostuvo.

El tema preocupa especialmente al letrado por el impacto que la incomunicación está teniendo en su estado de ánimo. “Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó con preocupación.

Fue entonces cuando Mariana Fabbiani intervino con una observación que matiza la situación: “Sí, pero los demás presos tienen cierta vida con otros presos, y ella está sola”.