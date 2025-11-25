Preocupa el estado de Morena Rial en prisión: "Lo único que hace es mirar..."
Alejandro Cipolla expresó su preocupación luego de visitar a Morena Rial y confirmar que, tras un suceso ocurrido en el penal de Magdalena, su estado no es para nada bueno. Enterate de todos los detalles.
25 nov 2025, 23:20
Preocupa el estado de Morena Rial en prisión: "Lo único que hace es mirar..."
Los días de Morena Rial detrás de las rejas avanzan lentamente y cada jornada parece más interminable que la anterior. A casi dos meses de su detención, la mediática continúa sin conseguir que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria y tampoco logró la autorización para usar un celular que le permita mantenerse en contacto con su entorno más íntimo. El encierro, por ahora, sigue siendo absoluto.
En DDM (América TV), Guido Záffora aportó un giro inesperado en medio de este panorama: reveló que apareció una “información positiva vinculada al pedido de prisión domiciliaria de Morena Rial”. Según explicó el periodista, este avance estaría relacionado con un documento clave que se sumó recientemente a la causa y con las terapias obligatorias que Morena aceptó realizar dentro del penal, cuyos resultados habrían sido satisfactorios.
Alejandro Cipolla, abogado y amigo, invitado al ciclo de Mariana Fabbiani reveló que la influencer fue sometida a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y el mismo dio positivo. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, señaló.
Cómo se encuentra Morena Rial
En medio del tenso escenario judicial que atraviesa Morena Rial, Alejandro Cipolla volvió a exponer las difíciles condiciones en las que la joven pasa sus días en prisión de Magdalena.
Cipolla explicó que una parte del proceso judicial estuvo centrada en evaluar cuestiones vinculadas a la maternidad de Morena y al vínculo con su hijo menor. Según relató, los profesionales actuaron dentro de los límites que permite la normativa vigente. “Hicieron lo que pudieron. No hay herramientas para determinar si una mujer puede ser mamá”, afirmó, y añadió que incluso le solicitaron confirmar la identidad del niño. En ese sentido, recordó que la legislación es tajante respecto de este punto: “La ley es muy clara: las madres con hijos menores de 5 años tienen que estar juntos”.
A pesar de ese avance, el abogado señaló que persiste un conflicto que la Justicia aún no resolvió: el acceso de Morena a un teléfono celular. Con evidente molestia, comentó que presentó una denuncia porque la joven solo podía usarlo por un breve lapso. “Estoy teniendo un problemón grave, porque no le dejan tener el teléfono celular. Yo dejé una denuncia porque se lo daban tres horas”, sostuvo.
El tema preocupa especialmente al letrado por el impacto que la incomunicación está teniendo en su estado de ánimo. “Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó con preocupación.
Fue entonces cuando Mariana Fabbiani intervino con una observación que matiza la situación: “Sí, pero los demás presos tienen cierta vida con otros presos, y ella está sola”.