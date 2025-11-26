La sorpresiva decisión de Cande Tinelli después de que Marcelo le anunció que deja de mantenerla

Así las cosas, este lunes feriado la segunda hija de Soledad Aquino compartió un link en sus redes sociales promocionando el perfil de la plataforma para adultos. Para suscribirse y poder ver sus fotos y videos tiene un costo inicial de 8 dólares y puede alcanzar hasta los 50. Según confió Naiara Vecchio, Cande "tenía una facturación altísima y era de lo que más vivía".

En tanto, Mendez agregó que si bien Candelaria ya venía trabajando con marcas desde sus redes la realidad es que no logra mantener una continuidad y un ritmo constante. "Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro", concluyó mientras señaló que con el material que publica en la plataforma le alcanzaría para pagar el alquiler de 8 mil dólares mensuales, aunque no mucho más.

Cuál fue el nuevo dardo de Cande Tinelli contra sus hermanos Juanita y Francisco en medio de la guerra familiar

El último viernes, Juanita Tinelli celebró sus 23 años y, aunque los intercambios de afecto en redes sociales entre ella y Marcelo Tinelli habían dado a entender que el vínculo padre–hija podía estar encontrando un nuevo equilibrio, todo indica que la relación con su hermana Cande Tinelli continúa atravesando una etapa fría y distante. Un mensaje que Lelé publicó en su cuenta de Instagram avivó las sospechas sobre la tensión familiar.

A diferencia de otros años, en esta ocasión no hubo una celebración multitudinaria que reuniera a todos los miembros de la familia ensamblada. Sin embargo, Francisco Tinelli sí eligió hacerse presente en el cumpleaños de su hermana menor con un saludo cargado de ternura y admiración.

“Feliz cumpleaños a mi compañera de caminata, mi hermana, mi mejor amiga. La persona que cuando la miro, la existencia tiene total sentido. Valiente, talentosa, auténtica, hermosa. Gracias por hacerme sentir así”, escribió el hijo mayor de Marcelo en una historia de Instagram, dejando ver la fuerte unión que lo conecta con Juana.

En contraste absoluto, Cande optó por el silencio. No dedicó ningún mensaje público por el aniversario de nacimiento de su medio hermana y, horas más tarde, publicó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo hacia Juana y Francisco, alimentando la idea de una grieta interna que persiste mientras Marcelo intenta recomponer la paz familiar.

Lejos de sumarse a los saludos, Lelé compartió en sus historias una imagen que llamó poderosamente la atención: la figura de un escorpión acompañada por la frase “Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta”. El posteo, breve pero contundente, fue leído por usuarios y seguidores como una indirecta cargada de reproches en medio de la crisis que afecta al clan desde hace semanas.

Mientras desde el círculo íntimo del conductor aseguran que el conflicto habría comenzado a descomprimirse y que la familia estaría dando pasos hacia una reconciliación, los gestos de Cande parecen indicar que la calma está lejos de consolidarse. Sus actitudes públicas muestran que las heridas todavía no cicatrizan y que la armonía dentro del clan Tinelli continúa pendiendo de un hilo.