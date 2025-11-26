La sorpresiva decisión de Cande Tinelli después de que Marcelo le anunció que deja de mantenerla
En medio del conflicto familiar y la crisis financiera que afronta, el conductor televisivo le informó a sus hijos que dejará de sostenerlos económicamente y Cande Tinelli ya planea cuál será su trabajo.
26 nov 2025, 09:41
Es de público conocimiento que Marcelo Tinelli vive sus horas más difíciles tanto en el aspecto económico como familiar luego del conflicto expuesto en las redes sociales por Juanita, la menor de sus hijas mujeres. En este contexto es que el empresario le habría informado a sus cuatro herederos mayores de edad que ya no los mantendrá, motivo por el cual Cande Tinelli habría tomado una drástica decisión.
Lo cierto es que Lelé ya habría puesto manos a la obra para reabrir su cuenta de contenido para adultos. "Antes de explote esta bomba, Tinelli le había alquilado un departamento a Cande en la misma zona en la que vivían. Pero Marcelo tomó cartas en el asunto y le dijo que no la podía mantener más. Entonces, ella volvió a Only fans", reveló Gustavo Mendez en La Posta del Espectáculo en el stream de la TV Pública.
Fue allí que detalló que la it girl "tiene que pagar un alquiler en dólares", y este anuncio la habría sorprendido por completo.
La realidad es que la hija de Marcelo Tinelli ya tenía su cuenta de contenido para adultos, pero en su momento la cerró por expreso pedido de su entonces marido, Coti Sorokin.
Así las cosas, este lunes feriado la segunda hija de Soledad Aquino compartió un link en sus redes sociales promocionando el perfil de la plataforma para adultos. Para suscribirse y poder ver sus fotos y videos tiene un costo inicial de 8 dólares y puede alcanzar hasta los 50. Según confió Naiara Vecchio, Cande "tenía una facturación altísima y era de lo que más vivía".
En tanto, Mendez agregó que si bien Candelaria ya venía trabajando con marcas desde sus redes la realidad es que no logra mantener una continuidad y un ritmo constante. "Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro", concluyó mientras señaló que con el material que publica en la plataforma le alcanzaría para pagar el alquiler de 8 mil dólares mensuales, aunque no mucho más.
Cuál fue el nuevo dardo de Cande Tinelli contra sus hermanos Juanita y Francisco en medio de la guerra familiar
El último viernes, Juanita Tinelli celebró sus 23 años y, aunque los intercambios de afecto en redes sociales entre ella y Marcelo Tinelli habían dado a entender que el vínculo padre–hija podía estar encontrando un nuevo equilibrio, todo indica que la relación con su hermana Cande Tinelli continúa atravesando una etapa fría y distante. Un mensaje que Lelé publicó en su cuenta de Instagram avivó las sospechas sobre la tensión familiar.
A diferencia de otros años, en esta ocasión no hubo una celebración multitudinaria que reuniera a todos los miembros de la familia ensamblada. Sin embargo, Francisco Tinelli sí eligió hacerse presente en el cumpleaños de su hermana menor con un saludo cargado de ternura y admiración.
“Feliz cumpleaños a mi compañera de caminata, mi hermana, mi mejor amiga. La persona que cuando la miro, la existencia tiene total sentido. Valiente, talentosa, auténtica, hermosa. Gracias por hacerme sentir así”, escribió el hijo mayor de Marcelo en una historia de Instagram, dejando ver la fuerte unión que lo conecta con Juana.
En contraste absoluto, Cande optó por el silencio. No dedicó ningún mensaje público por el aniversario de nacimiento de su medio hermana y, horas más tarde, publicó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo hacia Juana y Francisco, alimentando la idea de una grieta interna que persiste mientras Marcelo intenta recomponer la paz familiar.
Lejos de sumarse a los saludos, Lelé compartió en sus historias una imagen que llamó poderosamente la atención: la figura de un escorpión acompañada por la frase “Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta”. El posteo, breve pero contundente, fue leído por usuarios y seguidores como una indirecta cargada de reproches en medio de la crisis que afecta al clan desde hace semanas.
Mientras desde el círculo íntimo del conductor aseguran que el conflicto habría comenzado a descomprimirse y que la familia estaría dando pasos hacia una reconciliación, los gestos de Cande parecen indicar que la calma está lejos de consolidarse. Sus actitudes públicas muestran que las heridas todavía no cicatrizan y que la armonía dentro del clan Tinelli continúa pendiendo de un hilo.