La desgarradora carta de Rodrigo Lussich por la salud de su amiga y productora de Intrusos: "No te rindas"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abrieron su programa del martes de una manera muy especial dedicándole emotivas palabras a su productora Mercedes Meche Portillo, quien atraviesa un delicado momento de salud.
El conductor Rodrigo Lussich compartió un emotivo posteo en redes pidiendo por la recuperación de su amiga y productora de Intrusos, Meche Portillo, quien lucha por su vida.
Luego de la emoción al aire, Lussich se volcó a su cuenta en Instagram para dedicarle un extenso y especial mensaje a su amiga, recordando varios momentos que pasaron juntos durante tantos años.
"Es martes pero podría ser cualquier día, son las doce y cuarto de la noche. Ayer fue feriado, por lo tanto los días están un poco corridos y desdibujados, haciendo juego con el presente", comenzó el conductor su mensaje a corzaón abierto.
Y continuó: "Estás a pocos metros. Del otro lado de una puerta vaivén. Aquí aguardo y siento, espero, creo, rezo; para que luches un poco más, para que no te rindas. Vos sabés tanto de eso. Lo aprendiste y elegiste, te elegiste, podrías haberte echado a llorar. Elegiste torcer tu destino en cada partícula de aire, de ese aire que te fue faltando hasta llegar acá".
"Y sé que lo administraste tanto como pudiste. Y yo que he sido un quejoso toda la vida, un llorón, también he sido tu compañero, tu cómplice, tu marido platónico, tu peor es nada, tu amigo y tu hermano. Nos hemos reído mucho, y agradezco tanto a la vida que nos haya cruzado y nos haya unido", destacó Rodrigo Lussich sobre la gran amistad que los une.
"Nunca sentí vergüenza de caminar a tu lado con la frente en alto porque vos nunca la sentiste. El que quiera que mire y siga su camino. En Nueva York me dijiste que te sentías más libre, menos mirada, porque allá cada uno anda como quiere y son tantos que ni se fijan. Caminamos esas calles con tanto estilo, dueños del mundo, libres los dos. Esas y otras, tantas otras, escenarios y pantallas. Voy a escribir mucho más sobre vos, y quiero leerte o que leas ésto cuando te pongas bien porque tenés una fuerza que ni yo… ni muchos…", continuó.
"Y saliste siempre adelante. Hoy te toca la más difícil de todas, y estás luchando como una leona, como lo hiciste toda la vida, con una dignidad que admiro y honro cada día. Estoy tan orgulloso de vos, hiciste tanto más por mí que yo por vos, que te prometo que todo el aire que me quede a mi será para gritar tan fuerte tu nombre que lo escuche hasta el maldito diablo que se encapricha en quitarte el tuyo. Luchá, seguí luchando hermanita, luchá, vos podés! Tuyo. Ro!", finalizó el conductor.
Luego, Rodrigo Lussich agradeció los mensajes de aliento recibidos y las cadenas de oraciones por la salud de su amiga Meche Portillo. "Les quiero agradecer a todos y cada uno por sus palabras y sus oraciones! Los leo a todos y les digo gracias en nombre de su familia y sus amigos! Seguimos en vigilia! Gracias", expresó.
"La vida, a veces, presenta contradicciones inexplicables. Arracamos este pograma para festejar un Martín Fierro que ganamos el fin de semana. Queríamos empezar tirando manteca al techo, pero hay algo que nos afecta mucho y es el estado de salud de una compañera, Meche, a quien nombramos tanto cuando hablamos de los Escandalones porque es la creadora de ese segmento", comenzó diciendo Rodrigo Lussich al abrir la edición de martes de Intrusos (América Tv).
"Ella atraviesa un momento de salud muy delicado. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en estado crítico, en terapia intensiva, intubada, con respirador, y luchando por su vida. Por eso queremos dedicarle este programa", siguió con la voz entrecortada y preocupado por el delicado estado de saludo de su amiga y productora Meche Portillo.
"Ha luchado con una dignidad que yo no conocí nunca. Luchó toda la vida por su vida. Y está luchando ahora. Por eso, les pedimos que se sumen a una cadena de oración por la salud de Meche, nuestra amiga", cerró el conductor muy movilizado.