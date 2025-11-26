La desgarradora carta de Rodrigo Lussich por la salud de su amiga y productora de Intrusos: "No te rindas"

rodrigo lussich meche portillo 2

"Y sé que lo administraste tanto como pudiste. Y yo que he sido un quejoso toda la vida, un llorón, también he sido tu compañero, tu cómplice, tu marido platónico, tu peor es nada, tu amigo y tu hermano. Nos hemos reído mucho, y agradezco tanto a la vida que nos haya cruzado y nos haya unido", destacó Rodrigo Lussich sobre la gran amistad que los une.

"Nunca sentí vergüenza de caminar a tu lado con la frente en alto porque vos nunca la sentiste. El que quiera que mire y siga su camino. En Nueva York me dijiste que te sentías más libre, menos mirada, porque allá cada uno anda como quiere y son tantos que ni se fijan. Caminamos esas calles con tanto estilo, dueños del mundo, libres los dos. Esas y otras, tantas otras, escenarios y pantallas. Voy a escribir mucho más sobre vos, y quiero leerte o que leas ésto cuando te pongas bien porque tenés una fuerza que ni yo… ni muchos…", continuó.

"Y saliste siempre adelante. Hoy te toca la más difícil de todas, y estás luchando como una leona, como lo hiciste toda la vida, con una dignidad que admiro y honro cada día. Estoy tan orgulloso de vos, hiciste tanto más por mí que yo por vos, que te prometo que todo el aire que me quede a mi será para gritar tan fuerte tu nombre que lo escuche hasta el maldito diablo que se encapricha en quitarte el tuyo. Luchá, seguí luchando hermanita, luchá, vos podés! Tuyo. Ro!", finalizó el conductor.

Luego, Rodrigo Lussich agradeció los mensajes de aliento recibidos y las cadenas de oraciones por la salud de su amiga Meche Portillo. "Les quiero agradecer a todos y cada uno por sus palabras y sus oraciones! Los leo a todos y les digo gracias en nombre de su familia y sus amigos! Seguimos en vigilia! Gracias", expresó.

rodrigo lussich emotivo posteo productora intrusos meche portillo

El conmovedor mensaje al aire de Rodrigo Lussich por la salud de la productora Meche Portillo

"La vida, a veces, presenta contradicciones inexplicables. Arracamos este pograma para festejar un Martín Fierro que ganamos el fin de semana. Queríamos empezar tirando manteca al techo, pero hay algo que nos afecta mucho y es el estado de salud de una compañera, Meche, a quien nombramos tanto cuando hablamos de los Escandalones porque es la creadora de ese segmento", comenzó diciendo Rodrigo Lussich al abrir la edición de martes de Intrusos (América Tv).

"Ella atraviesa un momento de salud muy delicado. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en estado crítico, en terapia intensiva, intubada, con respirador, y luchando por su vida. Por eso queremos dedicarle este programa", siguió con la voz entrecortada y preocupado por el delicado estado de saludo de su amiga y productora Meche Portillo.

"Ha luchado con una dignidad que yo no conocí nunca. Luchó toda la vida por su vida. Y está luchando ahora. Por eso, les pedimos que se sumen a una cadena de oración por la salud de Meche, nuestra amiga", cerró el conductor muy movilizado.